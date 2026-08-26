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Otac Sergeja Jakirovića pričao o sinu i teškim trenucima: 'Nisam imao snage ići mu na utakmice'

Piše Jakov Drobnjak,
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Otac Sergeja Jakirovića pričao o sinu i teškim trenucima: 'Nisam imao snage ići mu na utakmice'
Foto: Lee Smith/REUTERS
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Rekao sam mu: ‘Kupi mi veliki televizor, ja ću od kuće to polako.’ To je sve iza mene. Rekao sam već, najviše je to zbog smrti supruge, ispričao je Enver Jakirović

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Sergej Jakirović živi bajku u Engleskoj. Nakon što je na čudesan način uveo Hull City u Premier ligu, na otvaranju je srušio veliki Manchester United s 2-0 i opet postao glavna tema Otoka. Nastavio je s pobjedama te je u liga Kupu pobijedio Stoke nakon jedanaesteraca te pokazuje da bi Hull zaista moga biti iznenađenje engleske lige. Veliki intervju s njegovim ocem, enverom Jakirovićem, objavio je portal Reprezentacija.ba.

Championship - Play Off - Final - Hull City v Middlesbrough
Foto: David Klein/REUTERS

U ekskluzivnom razgovoru Enver Jakirović otvorio je vrata obiteljskog života te se prisjetio Sergejevih nogometnih početaka, ali i vlastitog nogometnog puta. Govorio je i o teškim trenucima koji su obilježili njegov život, kao i o posebnom osjećaju ponosa koji ga ispunjava dok danas prati uspjehe svog sina i nove generacije obitelji Jakirović.

- Ma, malo sam u tuzi u posljednje vrijeme. Točnije, otkako sam ostao bez supruge koja mi je bila sve. Na njoj su bila četiri stuba kuće. Bili smo 50 godina u braku… - priča Enver Jakirović na početku razgovora s Arminom Pašićem za Reprezentacija.ba portal.

Objasnio je da i zbog toga nije otišao na Wembley kada je Sergej osigurao Premier ligu.

- Zbog toga nisam išao ni na Wembley. I Sergej je bio vezan za nju. Ona je živjela za njegovu karijeru, sve je pratila. Kada je preminula, Sergej je bio u Dinamu, imao je utakmicu i pitao me: ‘Stari, šta ću, šta da radim?’ Rekao sam mu: ‘Ništa, sine. Vratiti je ne možemo. Profesionalac si. Idi u Rijeku, pobijedi i prvak si - objasnio je Enver Jakirović pa nastavio:

- Ja sam u nogometu dugih 60 godina, nije to malo. Pratim sve, stalno se Sergej i ja čujemo, razmjenjujemo mišljenja… Ali, vjerovali ili ne, ni na jednoj utakmici nisam bio. Ni Zrinjskog, ni Rijeke, ni Dinama, kamoli sada u Engleskoj. Rekao sam mu: ‘Kupi mi veliki televizor, ja ću od kuće to polako.’ To je sve iza mene. Rekao sam već, najviše je to zbog smrti supruge. Kad nisam na Wembley otišao, šta ću sad… Nemam volje. Ne bi me netko topom mogao natjerati.

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