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ZBOG NEPROFESIONALNOSTI

Otkazan glavni meč u FNC-u! Šikić pao na vagi i dobio otkaz

Piše Issa Kralj,
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Otkazan glavni meč u FNC-u! Šikić pao na vagi i dobio otkaz
Foto: Faeboook / FNC

Hrvatski borac s berlinskom adresom najprije je bio teži od dopuštenog na vaganju i imao čak 4,7 kilograma više od gornje margine lake kategorije od 70.8 kg

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Jedna od glavnih borbi na FNC-u u Osijeku između Filipa Pejića i Vladimira Šikića je otkazana zbog Šikićeve neprofesionalnosti, objavili su na društvenim mrežama. Hrvatski borac s berlinskom adresom najprije je bio teži od dopuštenog na vaganju i imao čak 4,7 kilograma više od gornje margine lake kategorije od 70.8 kg, a onda je prekršio i naknadno dogovorene uvjete meča. 

Šikić je dobio izvanredan otkaz u organizaciji. Već prije službenog vaganja znalo se da neće zadovoljiti kilažu što se na kraju pokazalo točnim. Unatoč tome, Filip Pejić i njegov tim odlučili su prihvatiti meč, ali pod određenim uvjetima.

Šikić je prekršio te uvjete te je odlučeno kako zbog rizika za zdravlje Filipa Pejića, kao i zbog same regularnosti meča od dogovorene borbe više neće biti ništa. Osim otkaza, uklonjen je s promocijskog rostera odnosno prekinuta je suradnja s njim zbog kršenja ugovornih obaveza, dodatnih uvjeta i krajnje neprofesionalnog ponašanja.

Nova glavna borba večeri biti će u poluteškoj kategoriji između bivših UFC boraca Toma Breesea i Marcina Prachnija.

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