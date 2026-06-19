Otkazan glavni meč u FNC-u! Šikić pao na vagi i dobio otkaz

Jedna od glavnih borbi na FNC-u u Osijeku između Filipa Pejića i Vladimira Šikića je otkazana zbog Šikićeve neprofesionalnosti, objavili su na društvenim mrežama. Hrvatski borac s berlinskom adresom najprije je bio teži od dopuštenog na vaganju i imao čak 4,7 kilograma više od gornje margine lake kategorije od 70.8 kg, a onda je prekršio i naknadno dogovorene uvjete meča.

Šikić je dobio izvanredan otkaz u organizaciji. Već prije službenog vaganja znalo se da neće zadovoljiti kilažu što se na kraju pokazalo točnim. Unatoč tome, Filip Pejić i njegov tim odlučili su prihvatiti meč, ali pod određenim uvjetima.

Šikić je prekršio te uvjete te je odlučeno kako zbog rizika za zdravlje Filipa Pejića, kao i zbog same regularnosti meča od dogovorene borbe više neće biti ništa. Osim otkaza, uklonjen je s promocijskog rostera odnosno prekinuta je suradnja s njim zbog kršenja ugovornih obaveza, dodatnih uvjeta i krajnje neprofesionalnog ponašanja.

Nova glavna borba večeri biti će u poluteškoj kategoriji između bivših UFC boraca Toma Breesea i Marcina Prachnija.