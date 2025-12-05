Beaver Creek je izvorno trebao ugostiti dva spusta, u četvrtak i petak. Onaj koji je prvobitno bio planiran za četvrtak otkazan je zbog loših snježnih uvjeta u odmaralištu u Coloradu
Otkazani spust u Beaver Creeku. Evo gdje je premješten i kada
Današnji otkazani spust za Svjetski kup u alpskom skijanju premješten je iz Beaver Creeka u SAD-u u Val Gardenu u Italiji 18. prosinca, objavila je Međunarodna skijaška federacija (FIS).
Val Gardena će na svojoj poznatoj stazi Saslong ugostiti tri utrke - sprint-spust 18. prosinca, koji će zamijeniti utrku u Beaver Creeku, super-G 19. prosinca i tradicionalni spust u Val Gardeni 20. prosinca.
Beaver Creek je izvorno trebao ugostiti dva spusta, u četvrtak i petak. Onaj koji je prvobitno bio planiran za četvrtak otkazan je zbog loših snježnih uvjeta u odmaralištu u Coloradu. Drugi spust potom je premješten na četvrtak, a pobijedio je švicarski skijaš Marco Odermatt.
Karavana snježnog cirkusa u Beaver Creeku nastavlja se super-G utrkom ovog petka, a završit će veleslalomom u nedjelju.
