Otkrio je Modrićevu tajnu: Zbog toga će biti na vrhu minimalno još godinu dana, on je ključan

Poznajem ga i još je puno nogometa pred njim. Ako imate entuzijazam i fizički ste spremni, godine postaju manje važne, započeo je bivši reprezentativac Jugoslavije Predrag Mijatović (53) o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću (36) koji je s Real Madridom potpisao ugovor sve do 2023. godine.

Crnogorac je gostovao u radijskoj emisiji 'El Larguero' i sipao komplimente na račun Modrića, a istaknuo je da su Lukina prehrana i briga za tijelo na vrhunskoj razini

.

- Nakon 33. rođendana igrači počinju dobivati na težini, ali tu su onda profesionalci kao Luka. Oni gube na težini - u sezonu je krenuo sa 71 kilogramom, a završio s kilogramom manje. To je njegova tajna zbog koje će trajati najmanje još godinu dana. Nisam iznenađen što je produljio ugovor, jer je to zaslužio i ključan je u ovogodišnjem uspjehu - rekao je Mijatović.

'Kraljevi' su osvojili La ligu i Ligu prvaka, a u poznim nogometnim godinama i dalje je Luka bio taj 'motor' momčadi. I to ne samo u klubu, već i u dresu reprezentacije.

- Fascinira me da Modrić kaže da je Svjetsko prvenstvo samo jedno, ali da mu je Madrid sve. Prije deset godina kad je dolazio u klub, ovakav scenarij nije mogao zamisliti ni u najluđim snovima. Pet Liga prvaka. Pa to nemaju ni velikani poput Ronalda Nazarija (45) ili Zlatana Ibrahimovića (40). Najnevjerojatnije je da on želi još. Pričao mi je o sljedećoj sezoni, da Real mora uzeti novi naslov i može daleko u Ligi prvaka...

A neko se vrijeme postavljalo pitanje gdje će Luka završiti karijeru, ali za Mijatovića nema dileme.

- Ne razmišlja previše o tome, ali ideja je sve završiti u Realu. Sljedeća sezona mu je najvažnija, a nastavi li igrati na ovakvoj razini, može ostati u Madridu do kad želi. I to ne samo radi reda, nego zato jer doprinosi u velikim uspjesima. Kad će vidjeti da to više neće moći, potražit će druge opcije - zaključio je Crnogorac.

Najčitaniji članci