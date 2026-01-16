Obavijesti

DOM NOGOMETNE ŠKOLE

Otkrivamo lokaciju Dinamova kampa. Ostaje kraj Maksimira, većinu plaća Grad, evo koliko!

Piše Josip Tolić, Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Fotografije iz zraka stadiona Maksimir i SRC-a Svetice | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Novi kamp Dinama neće biti na Borongaju već 400 metara od stadiona! Grad Zagreb će većinski financirati izgradnju. Dinamo će uskoro biti samoodrživ

Admiral

Iako su iz Dinama proteklih mjeseci govorili kako planiraju raditi novi kamp na lokaciji kampusa Sveučilišta na Borongaju (jer na Maksmiru, izuzev pomoćnih terena za prvu momčad, neće biti mjesta za nogometnu školu) , to ipak neće biti slučaj. Maksimirski klub dogovorio je novu lokaciju i to svega oko 400 metara od aktualnog stadiona, u Hondlovoj ulici, doznaju 24sata.

Klub planira selidbu na novi stadion u Kranjčevićevoj čim se kompletira krajem ove ili početkom iduće godine, a kad aktualni stadion krene u rušenje, mlađe uzrasne kategorije morat će negdje premjestiti. Nova lokacija i sasvim izgledna je ona kraj teniskog centra Maksimir, kraj Kraševa pogona.

Prema prvotnim najavama, Dinamo je sam trebao platiti gradnju kampa, no to ipak neće biti slučaj, nego će i u njegovu financiranju sudjelovati Grad, i to većinski sa 60 posto, dok 40 posto troškova otpada na Dinamo. A oni bi trebali biti puno jeftiniji, ne 20 milijuna eura, kako su bile prvotne procjene, nego pet do šest milijuna. Klub će objaviti interni natječaj s dvije do tri firme koje će kroz dva mjeseca dati idejna rješenja.

Jednom kad klub zaživi na novom stadionu, nakon otprilike četiri godine, ovisnost o transferima trebala bi se promijeniti i Dinamo će biti održiv samo od ulaznica i marketinga pa bi i budžet trebao biti veći, smatraju u Maksimirskoj 128. Dotad će ipak morati i redovito prodavati kao što su to činili prethodnih godina.

