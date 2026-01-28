I turski mediji tvrde kako je posudba Livakovića u Dinamo već - gotova stvar. Čeka se još samo papirologija, a do magičnih 300 nastupa u plavom dresu treba mu još samo sedam utakmica...
OTKRIVAMO Ovo su detalji Livakovićeva dolaska u Dinamo, evo kad prvi put staje na gol
Dominik Livaković (31) riješio je pitanje svoje budućnosti, reprezentativni vratar vraća se u Dinamo. Cijela je priča konačno završena, "modri" su konačno postigli dogovor s Fenerbahčeom o posudbi svog bivšeg (vjerojatno i budućeg) kapetana, a Turci će za posudbu do kraja sezone dobiti 200 tisuća eura. Dinamo, kako smo već pisali, u ugovoru o posudbi neće imati pravo otkupa, već Zagrepčani na ljeto planiraju otvoriti nove pregovore s Fenerbahčeom po tom pitanju.
