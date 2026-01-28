Obavijesti

Sport

Komentari 7
STIŽE NA POSUDBU PLUS+

OTKRIVAMO Ovo su detalji Livakovićeva dolaska u Dinamo, evo kad prvi put staje na gol

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
OTKRIVAMO Ovo su detalji Livakovićeva dolaska u Dinamo, evo kad prvi put staje na gol
Zagreb: Dinamo svladao Hajduk 1:0 te osvojio prvi trofej u sezoni | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

I turski mediji tvrde kako je posudba Livakovića u Dinamo već - gotova stvar. Čeka se još samo papirologija, a do magičnih 300 nastupa u plavom dresu treba mu još samo sedam utakmica...

Admiral

Dominik Livaković (31) riješio je pitanje svoje budućnosti, reprezentativni vratar vraća se u Dinamo. Cijela je priča konačno završena, "modri" su konačno postigli dogovor s Fenerbahčeom o posudbi svog bivšeg (vjerojatno i budućeg) kapetana, a Turci će za posudbu do kraja sezone dobiti 200 tisuća eura. Dinamo, kako smo već pisali, u ugovoru o posudbi neće imati pravo otkupa, već Zagrepčani na ljeto planiraju otvoriti nove pregovore s Fenerbahčeom po tom pitanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sin bivšeg 'vatrenog' odlazi iz Hajduka, francuski prvak doveo pojačanje

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...
SJAJNA UTAKMICA

Švedska - Mađarska 32-32: Hvala, susjedi! Mađari izdržali i Hrvatska je prva u skupini...

Kakva utakmica i kakva drama! Mađarska je izdržala i uspjela izvući neriješen rezultat protiv Švedske. Hrvatska će tako prenoćiti na prvom mjestu skupine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026