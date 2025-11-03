Kovačević traži idealnu postavu za Celtu, povratak dvojice igrača daje im nadu da će na Maksimiru uhvatiti novu pobjedu u Europskoj ligi
Otkrivamo sastav Dinama za Celtu: Ostala tek jedna dvojba
Dinamo u četvrtak nastavlja europski put, "modri" za sada i više nego uspješno plove Europskom ligom. Zagrepčani su sa sedam osvojenih bodova (iz tri utakmice) na visokom četvrtom mjestu, ispred njih su samo stopostotni Midtjylland, Braga i Lyon. Nogometaši Marija Kovačevića su doma svladali Fenerbahče (2-0), pa na dva gostovanja (Maccabi 3-1, Malmö 1-1) donijeli četiri boda.
