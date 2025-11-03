Obavijesti

Sport

Komentari 8
ŠTO PLANIRA KOVAČEVIĆ? PLUS+

Otkrivamo sastav Dinama za Celtu: Ostala tek jedna dvojba

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Otkrivamo sastav Dinama za Celtu: Ostala tek jedna dvojba
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Kovačević traži idealnu postavu za Celtu, povratak dvojice igrača daje im nadu da će na Maksimiru uhvatiti novu pobjedu u Europskoj ligi

Dinamo u četvrtak nastavlja europski put, "modri" za sada i više nego uspješno plove Europskom ligom. Zagrepčani su sa sedam osvojenih bodova (iz tri utakmice) na visokom četvrtom mjestu, ispred njih su samo stopostotni Midtjylland, Braga i Lyon. Nogometaši Marija Kovačevića su doma svladali Fenerbahče (2-0), pa na dva gostovanja (Maccabi 3-1, Malmö 1-1) donijeli četiri boda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati
FOTO: ATRAKTIVNA BRUNA

Snagatorica ljubila 'Modrićeva sina'. I jako se voli tetovirati

Rodrygo Goes jedan je od najboljih igrača Real Madrida, a bio je u jako dobrim odnosima s bivšim kapetanom 'kraljevskog kluba', Lukom Modrićem. Često se druže u svlačionici, a Brazilac je jednom Hrvata u šali nazvao 'ocem'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Slaven Belupo - Hajduk 0-0: Durdov zamalo na kraju zabio za pobjedu! Gosti opet na vrhu
TVRDA UTAKMICA

Slaven Belupo - Hajduk 0-0: Durdov zamalo na kraju zabio za pobjedu! Gosti opet na vrhu

Splitski klub se vratio na vrh ljestvice s 26 bodova, jednim više od drugoplasiranog Dinama, dok je Slaven treća momčad lige sa 17 bodova. . Utakmicu je gledalo 3077 gledatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025