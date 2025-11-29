Obavijesti

Sport

Komentari 1
PO ISKUPLJENJE NAKON BLAMAŽE PLUS+

Otkrivamo sastav Hajduka za Varaždin: Nema dvojice važnih igrača, Livaja ostaje na klupi

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Otkrivamo sastav Hajduka za Varaždin: Nema dvojice važnih igrača, Livaja ostaje na klupi
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bez obzira na težak poraz proteklog vikenda u Rijeci, trener Hajduka Gonzalo Garcia stao je iza svoje momčadi i odlučio im dati novu priliku protiv Varaždina. Svima osim dvojici ozlijeđenih...

Protekli Hajdukov vikend obilježio je teški poraz na Rujevici dodatno pojačan nikad razjašnjenim odnosom trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. U tjednu za nama nitko iz kluba nije se oglasio ni na jednu ni na drugu temu, čelnici kluba odlučili su stvari rješavati tihom diplomacijom, razgovore i njihove zaključke drže daleko od očiju javnosti, a Garcia je pomirljivo kazao: 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Jake Paul napucao je mišiće, ali svi su gledali u djevojku pokraj
ZAGONETNA RING DJEVOJKA

Jake Paul napucao je mišiće, ali svi su gledali u djevojku pokraj

Sydney Thomas (20) bila je ring djevojka na meču Jakea Paula i Mikea Tysona prošle godine. Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025