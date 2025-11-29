Otkrivamo sastav Hajduka za Varaždin: Nema dvojice važnih igrača, Livaja ostaje na klupi

Protekli Hajdukov vikend obilježio je teški poraz na Rujevici dodatno pojačan nikad razjašnjenim odnosom trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. U tjednu za nama nitko iz kluba nije se oglasio ni na jednu ni na drugu temu, čelnici kluba odlučili su stvari rješavati tihom diplomacijom, razgovore i njihove zaključke drže daleko od očiju javnosti, a Garcia je pomirljivo kazao:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+