Bez obzira na težak poraz proteklog vikenda u Rijeci, trener Hajduka Gonzalo Garcia stao je iza svoje momčadi i odlučio im dati novu priliku protiv Varaždina. Svima osim dvojici ozlijeđenih...
PO ISKUPLJENJE NAKON BLAMAŽE PLUS+
Otkrivamo sastav Hajduka za Varaždin: Nema dvojice važnih igrača, Livaja ostaje na klupi
Čitanje članka: 3 min
Protekli Hajdukov vikend obilježio je teški poraz na Rujevici dodatno pojačan nikad razjašnjenim odnosom trenera Gonzala Garcije i kapetana Marka Livaje. U tjednu za nama nitko iz kluba nije se oglasio ni na jednu ni na drugu temu, čelnici kluba odlučili su stvari rješavati tihom diplomacijom, razgovore i njihove zaključke drže daleko od očiju javnosti, a Garcia je pomirljivo kazao:
