Otkrivamo: Zašto je avion s Dinamovim igračima na sat vremena nestao sa svih radara?

Dinamo je danas u 12.58 točno s 13 minuta zakašnjenja (let bio zakazan za 12.45) poletio prema Astani. Na raznim internet stranicama mogao se pratiti let Zagrepčana prema glavnom gradu Kazahstana, avion je preko Srbije i Bugarske stigao do Crnog mora, a onda se na veliko iznenađenje - tamo "ugasio". Točnije, nestao s radara na popularnim "planefinderu" i "flightradaru".

- Vjerojatno su isključili radar zbog osjetljivosti zone kojom lete prema Astani, nema brige, vjerojatno će taj radar upaliti kasnije - poručili su nam mirno iz Zagrebačke zračne luke.

Naravno, nije tu bilo razloga za nikakvu brigu, riječ je o standardnoj proceduri brojnih aviona koji danas lete preko Crnog mora. Razlog? Ta je zona nedaleko od ukrajinskog zračnog prostora, pa piloti nerijetko gase radare kako bi što mirnije i brže prošli kroz to područje. Brojni navijači pratili su Dinamov let, nekima nije bilo jasno zašto više ne mogu pratiti avion sa svojim ljubimcima.

Dinamov avion se nakon više od sat vremena pojavio - u Gruziji. Sve je bilo u redu, sve je išlo "kao po loju", zakazanom rutom, ali pilot je u tim trenucima odlučio opet upaliti radare, pa mirno nastaviti let do Astane. A on ide preko Azerbajdžana, Kaspijskog mora do konačnog cilja - Kazahstana.

Zagrepčani su prema Astani krenuli dva dana prije uzvratne utakmice 2. pretkola Lige prvaka. Dinamo iz prve utakmice nosi uvjerljivih 4-0, a uzvrat je na rasporedu u srijedu od 16 sati po hrvatskom vremenu.