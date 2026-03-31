Otkriven razlog zbog kojega je Kotarski otpao s okupljanja

Dominika Kotarskoga, golmana Kopenhagena, izbornik Zlatko Dalić uvrstio je na inicijalni popis za pripremne utakmice reprezentacije protiv Kolumbije i Brazila. Ipak, morao je otkazati nastup, a iz Saveza su objavili kako je razlog "obiteljske prirode". Umjesto njega na popis je ušao Karlo Letica pa tako trojac golmana Hrvatske čine on, nezamjenjivi Dominik Livaković i Ivor Pandur.

Sada je otkriven i točan razlog zbog kojega Kotarski nije mogao biti s "vatrenima". Naime, golman je dobio prinovu u obitelji, a sretnu vijest objavio je na društvenim mrežama. Sa suprugom Bernardom dobio je dijete.

Bivši golman Gorice do sada je skupio tri nastupa za "A" vrstu, a bio je i neizostavan član mlađih selekcija od U15 do U21, za koje je nastupio čak 49 puta. Prošle je godine iz PAOK-a prešao u Kopenhagen, gdje je ove sezone branio i u Ligi prvaka. Osim navedenih klubova prošao je nogometnu školu Dinama, a njegov talent brzo je prepoznao Ajax, koji ga je doveo 2018. godine.

Ove sezone odigrao je 41 utakmicu u svim natjecanjima, primio je 60 golova, a u 11 navrata sačuvao je mrežu čistom.