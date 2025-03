Otkriveno: Evo zašto neki sportaši nikad ne nose broj 13

Jeste li se ikada zapitali zašto određene brojeve na dresovima viđamo češće od drugih? Ili zašto neki sportaši uporno izbjegavaju broj 13? U svijetu sporta, brojevi nisu samo puka identifikacija; oni nose povijest, simboliku, a ponekad i dozu praznovjerja.

Više od pukog broja: Simbolika i osobni izbor

U počecima sporta, brojevi su imali jednostavnu svrhu, olakšati prepoznavanje igrača na terenu. No s vremenom su prerasli u nešto mnogo veće. Postali su simboli, dio identiteta sportaša, a ponekad i način izražavanja osobnosti.

Mnogi sportaši biraju brojeve koji imaju osobno značenje. To može biti datum rođenja (kao kod Sidneyja Crosbyja, #87, rođenog 8/7/87), obljetnica ili broj koji ih jednostavno podsjeća na nešto lijepo. Neki, pak, odabiru brojeve svojih sportskih idola, odajući im počast i pokazujući svoje divljenje. Primjerice, David Beckham je nosio broj 23, kao i Michael Jordan. Ponekad sportaši biraju broj i prema nekom drugom događaju koji im je bitan, ili čak prema broju koji su nosili kao djeca, u mlađim kategorijama.

U nekim sportovima, poput američkog nogometa, brojevi su usko povezani s pozicijama igrača. Primjerice, quarterbackovi, punteri i place kickeri obično nose brojeve od 1 do 19. To olakšava sucima, trenerima i gledateljima da brzo identificiraju ulogu igrača na terenu. U drugim sportovima, kao što je nogomet, brojevi su se tradicionalno dodjeljivali prema pozicijama, pa su tako obrambeni igrači obično imali niže brojeve, a napadači više. Danas to više nije toliko strogo pravilo.

Ukleti broj 13: Praznovjerje ili samo loša sreća?

Broj 13. U mnogim kulturama, sinonim za nesreću. U sportu, triskaidekafobija, strah od broja 13, nije rijetka pojava. Sportaši, poznati po svojim ritualima i praznovjerjima, često izbjegavaju ovaj broj kako bi, vjeruju, izbjegli lošu sreću.

Strah od broja 13 vuče korijene iz davnina. Neki ga povezuju s Posljednjom večerom, gdje je Juda, izdajnik Isusa, bio 13. gost. U nordijskoj mitologiji, Loki, bog zla i kaosa, bio je nepozvani 13. gost na zabavi bogova. Ovo praznovjerje se proširilo i na druge kulture, a neki ga ljudi i dan danas izbjegavaju u svakodnevnom životu, ne samo u sportu.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Iako mnogi izbjegavaju broj 13, postoje i oni koji su ga nosili s ponosom i postigli izvanredne rezultate. Wilt Chamberlain, legendarni košarkaš, nosio je broj 13 tijekom cijele svoje karijere, postigavši nevjerojatnih 100 poena u jednoj utakmici. Dan Marino, jedan od najboljih quarterbackova u povijesti NFL-a, također je nosio broj 13 i rušio rekorde. Postoje i drugi primjeri sportaša koji su, unatoč praznovjerju, nosili broj 13 i ostvarili zapažene karijere.

Zanimljivo je da odabir broja ponekad može biti i dio strategije. Istraživanje Sveučilišta u Kaliforniji (UCLA) pokazalo je da igrači američkog nogometa s nižim brojevima na dresu (1-19) vizualno djeluju vitkije od onih s višim brojevima (80-89). Ovo može utjecati na percepciju suparničkih igrača i sudaca, te potencijalno dati malu prednost igračima s nižim brojevima. Naravno, ovo je samo jedan od faktora koji mogu utjecati na igru, a nikako ne presudan.

U konačnici, izbor broja na dresu je osobna stvar svakog sportaša. Bilo da se radi o praznovjerju, osobnom značenju, počasti idolu ili čak strategiji, brojevi u sportu su mnogo više od pukih oznaka.