Otkriveno u kojim dresovima će Hrvatska igrati u skupini SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija polako ulazi u završnicu priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Fifa je objavila službene garniture dresova koje će reprezentacije nositi u utakmicama grupne faze.

"Vatreni" će natjecanje otvoriti 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu. Utakmica počinje u 22 sata po hrvatskom vremenu, a Hrvatska će u njoj formalno imati status gosta. Zbog toga će momčad Zlatka Dalića istrčati u rezervnoj garnituri, odnosno u dresovima s plavim kvadratićima. Hrvatski vratar nosit će ružičastu, odnosno magenta garnituru, dok će se igrači s klupe zagrijavati u maslinasto zelenim markerima.

Engleska će, očekivano, igrati u tradicionalnim bijelim dresovima, a njezin će golman nositi žutu opremu. Bit će to prvi veliki ispit za Hrvatsku u skupini L, u kojoj su još Panama i Gana.

Drugu utakmicu "vatreni" igraju protiv Paname, 24. lipnja u Torontu. Susret je na rasporedu u 1 sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu. Iako će Hrvatska i u toj utakmici formalno biti gost, igrat će u domaćoj garnituri s crveno-bijelim kvadratićima. Vratar će nositi žuti dres, a pričuvni igrači zagrijavat će se u smeđim markerima. Panama će nastupiti u mornarsko plavoj kombinaciji, dok će njezin vratar biti u neonsko zelenom.

Hrvatska će grupnu fazu zaključiti 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji. Utakmica počinje u 23 sata po hrvatskom vremenu, a "vatreni" će u tom dvoboju formalno biti domaćini. Ponovno će igrati u prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, dok će hrvatski vratar nositi zeleni dres. Igrači s klupe zagrijavat će se u smeđim markerima.

Gana će protiv Hrvatske igrati u žutim dresovima i crnim hlačicama, a njezin će vratar nositi tirkiznu opremu.