Komentari 4
Otkriveno zašto je Dinamo prijavio Marija Carevića! Perez Vinlofu vikao je 'majmune'?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Redakcija 24sata poslala je upit Dinamu i Gorici o ponašanju trenera Marija Carevića, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo

Dinamo je u 15. kolu Hrvatske nogometne lige rutinski pobijedio Goricu 2-0, a zagrebački je klub nakon utakmice prijavio trenera Gorice Marija Carevića delegatu utakmice Ivanu Bračku. To znači kako Carevića čeka disciplinski dostupak i potencijalna kazna zato što je, navodno, neprimjereno razgovarao s igračima 'modrih' uz aut liniju.

Golovi na utakmici Gorica - Dinamo 02:07
Golovi na utakmici Gorica - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Večernji list piše kako je Carević navodno posebno pretjerao s lijevim bekom Dinama, Matteom Perezom Vinlöfom, kojem je navodno u nekoliko navrata pogrdno dobacivao "majmune" s trenerske klupe.

Carević je navodno dobacivao i drugim igračima Dinama, kao i stožeru ''modrih'' nakon što su se obje momčadi uputile u svlačionicu, piše Večernji.

Redakcija 24sata poslala je upit Dinamu i Gorici o ponašanju trenera Marija Carevića, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

