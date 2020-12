Igrao sam nogomet 14 godina. Dogurao do juniora LASK Linza. Na stadion je došlo 30.000 ljudi, igrali smo predigru s vršnjacima prije derbija seniorskih momčadi. Bilo je to 70-tih godina, nogomet je u Austriji bio u ekspanziji, čak smo tu utakmicu i pobijedili, tata me došao gledati, ali nije mi bilo do veselja nakon utakmice, priča nam Otto Barić mlađi (62), sin nedavno preminulog trenera Otta Barića.

Ta utakmica bila je prijelomnica u Ottovu životu.

- Igrao sam desno krilo pa sam bio uz rub terena. Još na zagrijavanju vidio sam da otac priča s našim trenerom. Nakon utakmice pitao sam tatu: 'A kaj si mu govorio?', a on mi veli: 'Pital sam ga kaj nemaš nekog boljeg za desno krilo?'. Pojasnio mi je stari sve. Rekao je da nogomet ne igram srcem, nego glavom, školski. Rekao mi je da sam dobar nogometaš, ali da od nogometa nikad neću kruha zaraditi. Tri dana sam bio tužan, ali prebacio sam se na druge stvari - ispričao nam je čuvenu anegdotu Barić mlađi.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši igrači i suradnici o Ottu Bariću

Barić mlađi je danas uspješan arhitekt, ponajbolji u Hrvatskoj. Njegov otac ušao je u hrvatske nogometne anale, a on će u one arhitektonske.

- Nije bio problem prebaciti se s nogometa na arhitekturu, bio sam uspješan u školi. Evo, baš ovih dana završavam projekt "Dalmatia Tower" u Splitu. Bit će to najviša zgrada u Hrvatskoj, imat će 27 katova s ukupno 115 metara nadmorske visine.

'Nije želio austrijsko državljanstvo'

Otto Barić u Rapidu je ostavio najveći trag, taj je klub triput doveo do naslova prvaka i jednom do finala Kupa kupova. Devet godina kasnije preporodio je i klub iz Salzburga, koji je tada nosio ime Casino i igrao u bijelim i ljubičastim dresovima. I s njima je stigao do europskog finala, a do osvajanja pehara Kupa Uefe ispriječio se tek milanski Inter.

- Tata je u Austriji bio priznatiji negoli u Hrvatskoj, to je činjenica. Je li to meni bio teret? Ma kakvi, bila nam je to svima velika čast. Cijela obitelj je zbog oca živjela od subote do subote, od utakmice do utakmice. Nakon pobjede bi otac bio sretan možda dva sata, a nakon poraza je bio tužan i po dva-tri dana. Vodio je statistike, vodio je više od 1000 utakmica, imao je puno više pobjeda nego poraza, bili smo ponosni na njega.

Morao je Barić mlađi jednu stvar istaknuti.

- Tata je rođen u Eisenkappelu kraj Klagenfurta, ali tamo je živio tek godinu dana. Moj djed bio je dimnjačar, a tamo je otišao trbuhom za kruhom. Dvije godine radio je u tvornici papira u Klagenfurtu pa se otac rodio tamo. Zbog toga su Austrijanci željeli da uzme njihovo državljanstvo, ali nije to želio, bio je ponosan što je Hrvat.

Mnogi ne znaju da je Barić prije trenerske karijere bio jako dobar nogometaš. Bio je nositelj igre Lokomotive.

- Izvrstan je bio, ali je imao peh. S 18 godina otišao je na služenje vojnog roka u Prištinu. Tamo su ga zvali na služenje baš zbog nogometa, željeli su da igra tamo. Zarazio se hepatitisom, jako su mu pali fizički kapaciteti i više se nije mogao vratiti na razinu na kojoj je bio prije.

'S Kloppom je bio super, obožavao ga je'

Barić je u životu imao nekoliko nogometnih simpatija, ali samo jednu ljubav.

- Tata je bio veliki dinamovac, vodio nas je često na utakmice. Moram kazati da je jako simpatizirao Liverpool i Borussiju Dortmund. Sjećam se da mi je prije nekoliko godina kazao da Jürgen Klopp biti strašan trener. Tad je tek preuzeo Borussiju, nije bio toliko poznat. S Kloppom je bio dobar i privatno.

Morali smo se s Barićem mlađim dotaknuti i tužnih tema. Ispričao nam je kakvu je borbu njegov otac vodio.

- Prije nekih mjesec dana išao je na Mali plac. Nezgodno je zakoračio, promašio stepenicu i pao. Nije bilo ništa strašno, ali po njega je došla Hitna. Ne znam gdje se zarazio korona virusom, ali tjedan-dva nakon toga pojavili su se simptomi. Prvo se počeo gubiti, mislili smo da nije možda moždani udar. Nije jeo ni pio dva-tri dana, skoro je dehidrirao pa smo potražili pomoć liječnika. Bio je pozitivan na koronu i borio se s upalom pluća. Par dana bio je na Intenzivnoj pa su ga prebacili na normalni odjel. Oporavio se od te prve upale, ali u noći sa subote na nedjelju napala ga je druga upala pluća i nije bilo pomoći. Otišao je u snu, preko noći...

Teško je smrt proslavljenog nogometnog trenera pogodila i njegovu suprugu Zdenku.

- Bili su sedamdeset godina zajedno. Mami će teško biti ispuniti tu prazninu. Hodao je tata po gradu, iako smo mu govorili da to ne radi. Volio je društvo i život. U onom prvom valu, na proljeće, bio je puno discipliniraniji. Nosili smo im hranu doma pred vrata, nisu nigdje išli... - kazao je za kraj Barićev sin.