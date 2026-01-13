Otvoreno je 30. izdanje Plazma Sportskih igara mladih...

Plazma Sportske igre mladih, najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, jubilarnu 30. sezonu započele su u Velikoj Gorici sportsko-edukativnim programom „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ i Coca-Cola Cup-om.

Više od 1.200 djece okupilo se u Dvorani Vladimir Bakarić kako bi podržalo početak nove sezone Plazma Sportskih igara mladih. Uz Josipa Pavića, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta i izaslanika ministra Tončija Glavine, događanju su prisustvovali i Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice, predstavnici partnera Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cole Adria, Ana Ciglanečki, direktorica javnih poslova, komunikacija i održivog poslovanja Coca-Cole Adria, Amela Čengić, direktorica Odjela za marketing i komercijalnu izvrsnost Coca-Cola HBC Hrvatska, Igor Dujić, direktor korporativnih komunikacija Telemacha, te Ivana Futivić, koordinatorica za promociju i marketinške komunikacije Hrvatske pošte te Slaven Marić, savjetnik predsjednika Organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih.

Početak jubilarnih 30. Sportskih igara mladih u Velikoj Gorici | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ministarstvo turizma i sporta sa zadovoljstvom je partner projektu Sportskih igara mladih. Velika zahvala organizatorima, kao i svim učiteljima, roditeljima i trenerima koji djecu vode i podržavaju, te djeci koja sudjeluju. Nastavit ćemo podržavati ovaj projekt i u svim sljedećim godinama jer on predstavlja ono najbolje što sport nudi – sudjelovanje djece u sportskim aktivnostima potpuno besplatno - izjavo je Josip Pavić.

Djeca iz Velike Gorice već niz godina postižu odlične rezultate na Igrama, a gradonačelnik Kešimir Ačkar je pozdravio prisutne:

- Hvala organizatorima na ovom prekrasnom projektu, kao i učiteljicama, učiteljima i ravnateljima osnovnih škola. Velika je čast što se prvo ovogodišnje događanje održava upravo u Velikoj Gorici, a činjenica da se obilježava 30. obljetnica Igara daje svemu dodatnu dimenziju. Počašćeni smo i time što će djeca, uz natjecanje, imati priliku učiti o očuvanju okoliša, što je iznimno važno za naš planet Zemlju.

Foto: sportske igre mladih

Sportsko-edukativni projekt „Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet“ održava se već petu godinu zaredom, a zbog inovativnog pristupa učenju kroz sport iznimno je popularan među djecom. Projekt će se i ove godine provoditi u svim županijama diljem Hrvatske, u skladu s Coca-Colinim projektom “Svijet bez otpada”. Zero Waste na kreativan način educira djecu i mlade kroz igru i sport, potičući ih na usvajanje zelenih navika i njihovu primjenu u svakodnevnom životu. Nakon interaktivne edukacije o zaštiti okoliša, djeca i mladi natjecali su se na edukativnom poligonu, a najuspješniji su nagrađeni prigodnim priznanjima.

- Veliko nam je zadovoljstvo što je Coca-Cola u Hrvatskoj i ove godine partner Plazma Sportskih igara mladih koje već 30 godina potiču djecu i mlade na bavljenje sportom, zajedništvo i razvoj pozitivnih vrijednosti. Igre nisu samo natjecanje, već snažna platforma za promicanje zdravih životnih navika i odgovornosti prema zajednici. Ponosni smo što smo, uz Coca-Cola Cup, zajedno pokrenuli i edukativno-sportska Zero Waste događanja koja sudionike educiraju o očuvanju okoliša, recikliranju, pravilnom odvajanju otpada i važnosti malih svakodnevnih navika. Vjerujemo da upravo povezivanjem sporta i održivosti dugoročno stvaramo osviještene i odgovorne buduće generacije. Čestitamo organizatorima na 30 godina predanog rada te želimo da jubilarna sezona bude uspješna i ispunjena sportskim duhom - izjavila je Ana Ciglanečki, direktorica javnih poslova, komunikacija i održivog poslovanja Coca-Cola Adria.

Foto: sportske igre mladih

Savjetnik predsjednika organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih, Slaven Marić, na početku sezone istaknuo je kako iza Igara stoji trideset godina neprekidnog organiziranja sportskih natjecanja, trideset generacija djece i više od 3,4 milijuna sudionika koji su odrastali uz sport, prijateljstvo i fair play. Naglasio je i da Igre, zahvaljujući potpori partnera, već tri desetljeća ostaju potpuno besplatne za sve sudionike. “Ove godine na Plazma Sportskim igrama mladih očekujemo čak 140.000 sudionika, a jubilarna, 30. sezona bit će sezona s najviše sportskih natjecanja, događanja i edukacija do sada.”rekao je Marić.

U sklopu programa održan je i panel „Velika Gorica – Mladi, naša zelena budućnost“, na kojem je Jure Jurjević, predsjednik Uprave VG Čistoće, zajedno s učenicama Osnovne škole Eugena Kumičića, govorio o važnosti uključivanja djece i mladih u teme zaštite okoliša, odgovornog ponašanja i brige za zajednicu.

Događanje su podržali i ambasador Plazma Sportskih igara mladih, teniski trener i bivši tenisač Goran Ivanišević, te proslavljeni rukometaši Vlado Šola, Jakov Gojun i Leon Ljevar.

- Čestitam organizatorima na 30 godina nevjerojatne priče koja je krenula s Brda u Splitu. Igre podržavam od samih početaka i ovo je nemoguća moguća priča. Krenuti od ničega i doći do tolikog broja djece, sponzora, ljudi i zemalja pokazuje da je ovo dokaz kako je u životu sve moguće ako imaš dobre ljude oko sebe - rekao je Goran Ivanišević.

Sportski program nastavljen je natjecanjima u sklopu Coca-Cola Cupa, najvećeg malonogometnog turnira u Europi. Ekipe u kategoriji U-15 borile su se za prolaz na županijsku završnicu, kojoj će se pridružiti i muške ekipe U-18 te ženske ekipe U-15. I ove godine Plazma Sportske igre mladih, u suradnji s UEFA Foundation for Children i predsjednikom UEFA-e te ambasadorom Igara Aleksanderom Čeferinom, poseban naglasak stavljaju na uključivanje djevojčica u nogometna natjecanja.

Plazma Sportske igre mladih djeci i mladima omogućuju da od siječnja do rujna potpuno besplatno sudjeluju u vrhunski organiziranim sportskim natjecanjima. Prijave su otvorene za sve sportske discipline – Tommy turnir u malom nogometu, Coca-Cola Cup, rukomet, Sprite turnir u uličnoj košarci, odbojka i odbojka na pijesku, FIDE turnir u šahu, stolni tenis, tenis, graničar te atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Natjecanja su otvorena za pojedince i slobodno formirane ekipe, neovisno o prethodnom sportskom iskustvu, a besplatne prijave dostupne su na igremladih.hr.