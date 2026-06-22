Ova fotka obilježila je SP 2010. Nakon 16 godina Larissa je opet tu! Bez Nokije E71. Ukrali su je

Sjećate se Nokije E71? Smartphone iz 2008. godine s fizičkom QWERTY tipkovnicom. Danas ga se na tržištu rabljenih može pronaći za oko 30 do 60 eura. Očuvani ili nekorišteni primjerci idu i do 100 eura. Upravo je taj model bio među grudima paragvajske navijačice Larisse Riquelme. Koja se vratila. Evo je opet na SP-u, ali u malo drugačijoj ulozi.

Larissa i danas ima veze s nogometom, ali tribine je zamijenila studiom. Završila je komunikologiju i sportsko novinarstvo, počela je raditi već u kvalifikacijama za SP, a na ovom SP-u je akreditirana kao sportska novinarka.

Fotografija koja ju je proslavila je ona iz 2010. godine.

Tada je snimljena s Nokijom E71 među grudima. Kasnije je rekla da su joj taj mobitel ukrali.