Ova pobjeda bila je za Josipa Šarca! Sigurdsson zadovoljan, Ljevar opravdao povjerenje...

Varaždin slovi kao hrvatska kolijevka rukometa jer baš je u baroknom gradu 1930. godine odigrana prva rukometna utakmica u Hrvatskoj. No, od iduće sezone Varaždin više nema rukometnog premijerligaša. Bez obzira na to, hrvatska rukometna reprezentacija uvijek je lijepo popraćena. Stigli su navijači sa svih krajeva Hrvatske i u varaždinskoj Areni samo je tu i tamo koje mjesto bilo je prazno. Navijači su izvjesili transparent: „Navijači su uz tebe – izdrži Šarac!“, u znak podrške Josipu Šarcu koji se bori s leukemijom.

Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši nakon tri dana ponovno su igrali sa Švedskom. I tko čeka taj i dočeka. Hrvatska je nakon osam godina pobijedila Švedsku. Zadnje slavlje naših bilo je u Norrköpingu 2018. godine kada su posljednji put slavili s 29-28. Hrvatski rukometaši poraženi su četiri puta u nizu, no crnu seriju su prekinuli u Varaždinu pobijedivši 35-31.

Izbornik Dagur Sigurdsson priliku je od prve minute dao Leonu Ljevaru na vanjskom. Krenula je obrana 5-1 s Mamićem na prednjem. U 6. minuti Hrvatska je prvi put povela 3:2 golom Davida Mandića iz kontre. Udarac za Šveđane bio je svakako ozljeda Bergendahla koji je u 8. minuti morao napustiti teren.

U 12. minuti gosti su okrenuli na 7:6, no ponovno Hrvatska okreće i u 21. minuti odlazi na 13:10. U zadnjih deset minuta prilike su dobili mladci Matko Moslavac i Petara Šprem, obojica 19-godišnjaci. Na odmor je Hrvatska na kraju otišla s prednošću od 18:16.

U drugi dio naši su ušli sa serijom od 2:0 ušli i poveli 20:16. Ipak, Švedska je smanjila na 22:20, ali tu prednosti od dva pogotka momčad Dagura Sigurdssona je držala u nastavku. Primaknula se Švedska u 56. minuti na 31:30, no serijom od 3:0 Hrvatska je otišla na 34:30 i utakmicu odvela u mirnije vode. Završilo je 35:31.

- Ovo je bila pobjeda za Josipa. Skupili smo se i još ekstra više snage dali za njega. Želimo mu mnogo snage u borbi s bolešću i vjerujemo da ćemo još mnogo utakmica za reprezentaciju s njime odigrati kad se vrati, u to sam siguran. Lijepo je nakon toliko godina pobijediti Švedsku - istaknuo je kapetan Ivan Martinović. Također i izbornik je istaknuo da je ovo bila pobjeda za Josipa Šarca koji se bori s akutnom leukemijom.

- Bila je ovo sjajna posljednja utakmica ove sezone. Sjajna podrška publike vodila nas je do pobjede. Stvarno sam prezadovoljan kako su svi moji igrači odigrali - istaknuo je izbornik Dagur Sigurdsson.

Presretan zbog slavlja bio je i Leon Ljevar koji je sa šest golova bio najučinkovitiji kod Hrvatske.

- U Švedskoj smo bili blizu, ali danas smo prelomili utakmicu na svoju stranu. Baš sam prezadovoljan što smo pobjedom završili reprezentativnu sezonu i što sam tome lijepo doprinio - zaključio Ljevar.