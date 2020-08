Tomić: Ovo je realno stanje naše ekipe nakon svih ovih odlazaka

<p>Dinamo je na otvaranju nove sezone deklasirao Lokomotivu s velikih 6-0. Bilo je to pravo osvježenje za 'modru' momčad nakon lošeg finiša prošle sezone, a trener <strong>Zoran Mamić</strong> nije krio svoje oduševljenje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme Dinama</strong></p><p>- Ovo je lijepa pobjeda, bilo je važno dobro i uvjerljivo startati radi samopouzdanja, dobrog ulaska u sezonu i pokazivanja autoriteta. Veseli nas ovakav pristup i ovakva igra. Nadam se da će tako biti i u budućnosti. Ne mislim da će svaka utakmica biti ovakvo uvjerljiva, ali vjerujem da će biti dobra, lijepa i atraktivna igra - kazao je. </p><p>Dinamo u petak u 2. kolu Prve HNL gostuje na Aldo Drosini kod Istre.</p><p>- Idemo se odmoriti, nemamo previše vremena. U petak igramo protiv Istre 1961, ostali smo dužnici u onoj utakmici nakon korone. Želimo nastaviti s dobrim i efikasnim igrama. Vjerujem da ćemo prikazati dobru igru - zaključio je strateg modrih.</p><p>S druge strane - <strong>Goran Tomić</strong> - realan:</p><p>- To je realno, nažalost, stanje naše ekipe nakon svih odlazaka koje smo imali i uz koronu. Tako da... Nisam pretjerano razočaran s ovim porazom. Jednostavno, igrači su dali svoj maksimum, ali to je realnost. Idemo dalje, morat ćemo se u hodu preslagivati i sigurno će za sve trebati vremena - kratko je prokomentirao.</p>