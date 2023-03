Ova šestorka je Nagelsmanna otjerala iz Bayerna, a krticu nikako nije mogao razotkriti

Iako je momčad preuzeo Thomas Tuchel (49), situacija u minhenskom Bayernu se ne smiruje. I dalje se vuku repovi nakon otkaza Julianu Nagelsmannu (35), a njemački mediji otkrili su nove stvari u toj trakavici. Puno se tu spominjala atmosfera u svlačionici te neka krtica koja je otkrivala novinarima informacije zbog čega je trener i kažnjavao momčad, a nikako ju nije mogao otkriti.

Razlog tome je, barem kako tvrdi njemački Bild, bio taj što je krtica bio upravo - Nagelsmann. Kako i zašto, teško je utvrditi, ali njemački je strateg navodno sumnjao da je za sve kriv ozlijeđeni golman Manuel Neuer (37) koji je sa drugim golmanom Svenom Ulreichom (34) bio razočaran nakon što je klub otpustio trenera golmana Tonija Tapalovića. Neuer je ozlijeđen, a Ulreich je opet završio kao drugi golman pa je i to mogući razlog njegovog bijesa, ali i razlog treneru da može sumnjati kako se tu krije 'krtica'.

Ako je to istina, pitanje je koji je motiv Nagelsmanna bio da odaje 'tajne' novinarima. Ili su to pak bili spinovi kojima je htio napraviti pomutnju kod protivnika i neki šok u svlačionici. Joao Cancelo (28) nije imao dobar odnos s trenerom jer nije igrao toliko koliko je mislio da je potrebno, ali on se tek pred kraj kao sedmi pridružio 'anti Nagelsmann' pokretu. Osim spomenutih golmana, protiv njemačkog su stratega bili još Serge Gnabry (27), Leroy Sane (27), Jamal Musiala (20) i Sadio Mane (30).

Odmah ih čeka utakmica s Borussijom

Pisalo se kako je Nagelsmann dobio otkaz zbog trenutačno drugog mjesta u Bundesligi i loše forme, ali imao je vremena i pozadinu za ostanak na klupi. No, to su očito bili neki dublji problemi. Bili su tu i oni koji su stali uz trenera kako se sezona ne bi pretvorila u totalni fijasko, a to su Joshua Kimmich (28), Leon Goretzka (28) i senator momčadi Thomas Müller (33).

Pred Bavarcima je sad veliki izazov jer u prvenstvu imaju bod (52) manje od Borussije (53) devet kola prije kraja prvenstva, a novi trener ima priliku sve ispraviti već u subotu, 1. travnja kad ih očekuje veliki derbi na domaćem terenu upravo protiv momčadi iz Dortmunda. Što se tiče Lige prvaka, u četvrtfinalu imaju težak zadatak jer ih čekaju dva okršaja protiv Manchester Cityja.

