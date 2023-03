Bayern smijenio Nagelsmanna pa imenovao Tuchela: Igrali smo loše, morali smo djelovati

Njemački nogometni prvak Bayern iz Münchena u petak je i službeno objavio kako je raskinuo suradnju sa svojim dosadašnjim trenerom Julianom Nagelsmanom te je na klupu doveo Thomasa Tuchela.

Njemački mediji najavili su smjenu na klupi Bayerna još u četvrtak jer je Bayern izgubio vodeće mjesto u Bundesligi nakon 1-2 poraza na gostovanju kod Bayera u Leverkusenu prošlog vikenda. Uoči reprezentativne stanke Bayern ima bod zaostatka za svojim velikim rivalom Borussijom iz Dortmunda, a kad se prvenstvo nastavi sljedećeg vikenda upravo će se Bayern i Borussia sastati u moguće ključnoj utakmici u borbi za naslov prvaka.

Foto: Lukas Barth/REUTERS

Ubrzo nakon "Der Klassikera" Bayern čeka i veliki dvoboj u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Nagelsman je na klupu Bayerna stigao u ljeto 2021. te je već bio pod pritiskom na kraju prošle sezone nakon eliminacije od Villarreala u četvrtfinalu Lige prvaka i tada ga je spasio naslov njemačkog prvaka.

Foto: Peter Schatz/DPA

'Ovo mi je najteža odluka u karijeri'

- Kada smo angažirali Nagelsmana bili smo uvjereni kako ćemo s njim raditi na duge staze jer on dijeli našu želju za igranjem uspješnog i atraktivnog nogometa. No, sada smo došli do zaključka kako kvaliteta naše momčadi sve rjeđe dolazi do izražaja. Pogotovo smo loše i neuspješno zaigrali nakon Svjetskog prvenstva i to je bacilo sjenu sumnje na ispunjenje naših ciljeva. Zato smo djelovali sada - rekao je izvršni direktor Bayerna Oliver Kahn.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

- Ovo je najteža odluka koju sam morao donijeti otkako sam u upravi Bayerna. S Julianom sam imao otvoren, prijateljski odnos od prvoga dana. Žao mi je što se moramo rastati, ali nakon analize sportskog razvoja naše momčadi, pogotovo nakon siječnja, odlučili smo se na rastanak - dodao je sportski direktor bavarskog giganta Hasan Salihamidžić.

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA

Iako je 2021. godine osvojio naslov europskog prvaka s Chelseajem, u rujnu prošle godine Tuchel je dobio otkaz u londonskom klupu te je od tada bio bez angažmana. Prije Chelseaja Tuchel je vodio i Paris SG s kojim je 2020. stigao do finala Lige prvaka u kojem je izgubio upravo od Bayerna, dok je u Njemačkoj vodio Mainz 05 od 2009. do 2014. te Borussiju Dortmund od 2015. do 2017.

S Bayernom je Tuchel potpisao ugovor do ljeta 2025.

