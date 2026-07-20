Ovaj je potez Španjolskoj donio drugi naslov svjetskog prvaka!

Minuta je 106., Španjolci nastavljaju totalnu dominaciju nad Argentinom koja nije uputila nijedan udarac prema njihovu golu, a onda je Emiliano Martinez konačno kapitulirao. Ubacio je Pedro Porro, Nico Williams spustio do Ferrana Torresa koji pogađa za ogromnih 1-0.

🚨🚨 FERRAN TORRES OPENS THE SCORING FOR SPAIN IN THE WORLD CUP FINAL! 🤯🤯



Spain 1-0 Argentina.https://t.co/IuV1gtVGkKpic.twitter.com/wLlknN9eNK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 19, 2026

Slavlje na stadionu MetLife u New Jerseyu među navijačima u crvenom moglo je početi. Napadaču Barcelone bio je to 25. gol u 65. nastupu za nacionalnu vrstu, prvi i jedini na Mundijalu, ali kako važan, za drugi naslov svjetskog prvaka... U igru je ušao u 62. minuti umjesto Mikela Oyarzabala.

Foto: JAMES LANG

Foto: JAMES LANG

Foto: Amanda Perobelli