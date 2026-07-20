Obavijesti

Sport

Komentari 5
VIDEO: ZABIO GA FERRAN

Ovaj je potez Španjolskoj donio drugi naslov svjetskog prvaka!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Ovaj je potez Španjolskoj donio drugi naslov svjetskog prvaka!
5
Foto: Agustin Marcarian
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama na Mundijalu! Ferran Torres u 106. minuti probio Argentinu i donio Španjolskoj ogromnih 1-0 u finalu

Admiral

Minuta je 106., Španjolci nastavljaju totalnu dominaciju nad Argentinom koja nije uputila nijedan udarac prema njihovu golu, a onda je Emiliano Martinez konačno kapitulirao. Ubacio je Pedro Porro, Nico Williams spustio do Ferrana Torresa koji pogađa za ogromnih 1-0.

Slavlje na stadionu MetLife u New Jerseyu među navijačima u crvenom moglo je početi. Napadaču Barcelone bio je to 25. gol u 65. nastupu za nacionalnu vrstu, prvi i jedini na Mundijalu, ali kako važan, za drugi naslov svjetskog prvaka... U igru je ušao u 62. minuti umjesto Mikela Oyarzabala.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: JAMES LANG
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: JAMES LANG
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Amanda Perobelli
FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Hannah McKay

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić se želi vratiti u Italiju, a Fruk je glavna meta za sjajne klubove s Otoka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostao je još samo meč za zlato

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda
GOTOVO JE SP!

Španjolska - Argentina 1-0: 'La furija' je novi svjetski prvak! Apsolutno zaslužena pobjeda

ŠPANJOLSKA - ARGENTINA 1-0 Drugi svjetski naslov za 'la furiju'. Gol odluke dao je Torres u 106. minuti susreta na asistenciju Williamsa. Apsolutno zaslužena pobjeda Španjolaca protiv nemoćne Argentine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026