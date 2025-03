Ovaj potez Cannavara začudio je mnoge. Uveo je u igru igrača koji je već imao žuti karton?!

I taman kada su navijači pomislili da se branitelj naslova zakuhtava u završnici sezone, on je opet pokleknuo. Dinamo je kiksao kod Varaždina (1-1) u 27. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 00:40 Sukoba nakon utakmice Varaždin - Dinamo | Video: Čitatelj 24sata

Bila je to još jedna bezidejna partija 'modrih' u kojoj nisu ozbiljnije zaprijetili domaćinu, a otkriva sve podatak o tek jednom udarcu u okvir gola (?!). Takvo što si klub ovakvog renomea, koji cijelu sezonu lovi zaostatak za Rijekom i Hajdukom, jednostavno ne smije dopustiti.

Fabio Cannavaro puno toga najavljuje i obećava, ali zasad se ništa od toga ne vidi na terenu. Dobio je previše kredita od čelnika, puno više nego njegovi prethodnici. Igrači ga vole, kako sam često ističe, u klubu provodi po 12 sati, ali pitanje je što radi jer pomaka u igri nema. Igra se toplo-hladno, bez jasnog plana i cilja, oslonjeno na inspiraciju pojedinaca. I nije to jedino što frustrira navijače Dinama nakon novog kiksa kojim se povećao zaostatak za Hajdukom na minus pet.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedan potez talijanskog stručnjaka s utakmice protiv Varaždina nikome nije jasan ni razumljiv. Naime, on je u 73. minuti u igru uveo Stefana Ristovskog umjesto Bartola Franjića, no to ne bi bilo ništa čudno da makedonski nogometaš nije na klupi dobio žuti karton deset minuta ranije zbog prigovora. I kada treneri obično povlače kartonirane igrače s terena zbog velike mogućnosti da budu isključeni, on je svog ubacio u igru?! I to u trenucima kada mu treba agresivnost i jači intrenzitet.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nikome nije jasno zašto, možda je Franjić bio umoran, što je malo vjerojatno obzirom da je iza njega reprezentativna stanka, ali pravi razlog zna samo Cannavaro. Ristovski, na Dinamovu sreću, koji je u 20 kola dobio šest žutih kartona, nije zaradio i drugi isključujući pa ih ovaj nesmotreni potez Talijana nije koštao, no nije prošao nezamijećeno.