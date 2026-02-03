Obavijesti

Ovaj prizor iz Zagreba ganuo rukometaše: Rukomet je opet in

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Instagram

Hrvatski rukometaši dirnuti dječjom igrom u Zagrebu! Mateo Maraš snimio klince koji igraju rukomet, dokaz da sport opet pobuđuje interes djece

Nakon velikog uspjeha i osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu, hrvatski rukometni reprezentativci doživjeli su u Zagrebu scenu koja ih je, kako sami kažu, posebno dirnula i podsjetila zašto je sport više od igre. Uoči svečanog dočeka na Trgu bana Jelačića, dok su se odmarali u hotelu Westin, jedan pogled kroz prozor bio je dovoljan da im potvrdi da je njihova borba u Danskoj imala dublji smisao.

Jedan od ključnih igrača u pohodu na medalju, desni vanjski Mateo Maraš, na svom je profilu na Instagramu objavio snimku koja je brzo postala viralna. Na poznatom Srednjoškolskom igralištu, smještenom između Klaićeve i ulice Izidora Kršnjavog, skupina dječaka zaigrala je rukomet, oponašajući idole koje je od njih dijelilo tek nekoliko stotina metara zračne linije.

Uz prizor koji simbolizira novu "rukometnu groznicu" u državi, Maraš je kratko i jasno napisao: "Rukomet je opet in". Upravo je ta spontana dječja igra za mnoge igrače bila najveće priznanje za sve što su postigli pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona.

Nije slučajno da je baš Mateo Maraš (24) zabilježio ovaj trenutak. Sin Ivice Maraša, nekadašnjeg rukometaša, a danas glasnogovornika i tim menadžera reprezentacije, odrastao je uz rukomet i svjestan je važnosti inspiriranja novih generacija. I sam je prošle godine apelirao na mlade.

Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu Rukometaši Hrvatske osvojili broncu na Europskom prvenstvu
50
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

‌- Nadam se da će se djeca upisivati na rukomet, ja sam se tako upisao 2009. Nemojte biti na TikToku i ovim glupostima, od toga nema ništa - poručio je tada.

Njegova objava iz zagrebačkog hotela pokazala je da su njegove riječi pale na plodno tlo. Igrač koji je briljirao na Euru i koji od iduće sezone seli u redove rukometnog giganta PSG-a, dobio je potvrdu da je uspjeh reprezentacije probudio novi val interesa za sport koji je Hrvatskoj donio toliko radosti.

