Ovako je Dambrauskas dobio otkaz u Hajduku: 'Žao mi je što ga nisam smijenio i prije...'

Valdas Dambrauskas napravio je ogroman pothvat i odveo mali klub iz Azerbajdžana u Ligu prvaka. Sa Sabahom je tukao Hapoel Be'er Shevu 5-2 u uzvratu dodigravanja i s ukupnih 6-4 osigurao Ligu prvaka s klubom osnovanim 2017. godine. Litavski stručnjak i dalje je jedan od omiljenih trenera u Hajduku, a mnogi navijači smatrali su da nije trebao dobiti otkaz.

Sve se to događalo u rujnu 2022. godine kada je Dambrauskas šokantno smijenjen na klupi Hajduka. Dambrauskas je Hajduku nekoliko mjeseci prije odlaska s klupe donio trofej na koji se u Splitu čekalo gotovo desetljeće. U finalu Hrvatskog kupa na Poljudu svladao je Rijeku 3-1 i tako prekinuo dugogodišnji trofejni post. U prvenstvu je momčad završila na drugom mjestu s 72 boda, a sve do pretposljednjeg kola bila je u igri za naslov prvaka.

Ipak, početak nove sezone donio je prve ozbiljne znakove problema. Hajduk je sezonu otvorio Superkupom protiv Dinama, u kojem je nakon jedanaesteraca ostao bez trofeja. Tadašnji predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić, godinu dana kasnije rekao je kako mu je žao što Valdasa nije smijenio odmah nakon tog poraza te je objasnio samu smjenu.

Split: Trening HNK Hajduk prije utakmice konferencijske lige s Vitoria SC | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Evo, reći ću vam, pa ćete imati naslov. Sad mi je žao nisam smijenio Valdasa nakon Superkupa! Pa i kad sam ga dovodio bio sam u dilemi. Ali mi je Nikoličius rekao: "Mi Litavci smo borci jer nas svi podcjenjuju".. I onda dolazimo do osvajanja Kupa i ide Superkup. To nikad neću prežaliti. Imali smo priliku u 42 dana osvojiti dva trofeja. Ja sam se tih 42 dana svako jutro budio sa Superkupom, večeri prije spavanja završavao sa Superkupom. Bio mi je doručak, ručak i večera. Sve sam podredio, imali smo pripreme u Austriji, izabrali protivnike... Dinamo je jaka momčad, financijski moćnija, ali nismo imali dobru energiju. I tu sam potonuo. Stvarno sam htio taj Superkup - rekao je Jakobušić.

Naveo je i je vidio da su te pripreme u Austriji bile loše, a spomenuo je i razvoj mladih igrača.

- On je rekao da njegove ekipe najbolje igraju na početku, a nama je išao Superkup. Ja sam na pripremama još vidio u Austriji da nije dobro. U Hajduku je najvažnije da pobjeđujete, nakon toga je važno da igraju mladi. Ako ti trener kaže da je najvažnije da Hajduk pobjeđuje i da ne želi razvijati mlade, onda nemate puno izbora. Posebice ako više nemate ni atmosferu ni igru, a rezultat pada. . Nije bila dobra atmosfera. Imao je potporu do trenutka kada nismo podignuli vrijednost igrača. Mučili smo se, nije bilo mladih igrača - komentirao je Jakobušić.

Nakon osvajanja Hrvatskog kupa Hajduk je u novu sezonu ušao s velikim ambicijama, no već na samom početku suočio se s iznimno zahtjevnim rasporedom. Nakon spomenutog Superkupa i poraza od Dinama, ždrijeb je Splićanima donio portugalsku Vitoriju i Villarreal, a upravo je taj niz utakmica označio početak krize koja će na kraju biti kobna za litavskog trenera.

Hajduk nije izborio prolazak u grupnu fazu Konferencijske lige, Villarreal je bio bolji | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Hajduk je u uzvratu protiv Vitorije doživio poraz, ali je ipak izborio prolaz dalje. U sljedećoj fazi, međutim, dvaput je izgubio od Villarreala, dok je u prvenstvu izgubio protiv Osijeka i Dinama, tada svojih izravnih konkurenata u borbi za vrh. Dambrauskas je preživio taj neugodan niz, ali samo do sljedećeg kiksa.

Na gostovanju u Šibeniku Hajduk je imao pobjedu u rukama sve do sedme minute sudačke nadoknade. Tada se ukazao Ivan Dolček, tada igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku. Nakon gužve u kaznenom prostoru pronašao je put do mreže i zabio za 1-1, a taj dramatični pogodak pokazao se kao posljednja kap. Dambrauskas je ubrzo ostao bez posla.

Posebno je znakovito što je njegov odlazak tada zagovarao i čovjek koji mu je do tada bio jedan od najbližih suradnika i tadašnji sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Takav rasplet možda najbolje oslikava koliko su se odnosi između kluba i Dambrauskasa narušili te koliko je u tom trenutku postalo teško pronaći zajednički jezik oko načina funkcioniranja momčadi i kluba. Nakon te smjene Dambrauskas je prekinuo odnose s Nikoličiusom.

