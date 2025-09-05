Obavijesti

FOTO Bennacer prošao liječnički i potpisao za Dinamo. Ovako su ga predstavili: Jeste li spremni?

Piše Josip Tolić,
8
Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Dinamo doveo pojačanje iz Milana. Vrijedan je 15 milijuna eura, ali neće igrati Europsku ligu do nokaut-faze. Alžirac je odabrao broj 4 na dresu

Ismaël Bennacer (27) u petak je rano ujutro, posljednjeg dana domaćega prijelaznog roka, postao igrač Dinama, a istoga je popodneva obavio liječničke preglede i kompletirao posudbu do kraja sezone iz Milana, uz opciju otkupa ugovora.

Posao je to koji je glasno odjeknuo nogometnom Europom, radi se o igraču koji je prije samo dvije godine vrijedio 40, a danas 15 milijuna eura i postaje uvjerljivo najskuplji igrač HNL-a, ali bez prava nastupa u ligaškoj fazi Europske lige. Prije tri godine osvojio je "scudetto" uz talijanski superkup, a u vitrinama ima i Afrički kup nacija 2019. i nagradu za najboljeg igrača turnira.

Friendly football match - Berlusconi Trophy - AC Milan vs AC Monza
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

Alžirski nogometni reprezentativac ima još dvije godine ugovora s "rossonerima", a "modri" će ga za devetomjesečni angažman s bonusima plaćati maksimalno milijun eura godišnje, što je četvrtina njegove plaće.

Dinamo je Bennacera predstavio u petak navečer uz fotografije u plavom dresu s brojem 4 i porukom na društvenim mrežama: "Jeste li spremni?". Uskoro i videomaterijal.

8
Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

