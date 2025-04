Ovako je govorio Komak: 'Bio sam smetlar, sad vodim klub u Ligu prvaka i selim ga u Zagreb'

NK Zrinski Osječko 1664 je pred gašenjem, momčad nije otputovala na utakmicu protiv Opatije zakazanu za ovaj petak na Kantridi, igrači se žale da ove godine nisu primili plaću. Tim povodom ponovno objavljujemo intervju s njihovim predsjednikom Ivanom Komakom za 24sata iz prosinca 2023.

- Ulazak u prvu ligu? Nije cilj samo to, već ostaviti iza sebe Šibenik na kraju sezone minimalno osam bodova. Želim da barem tri kola prije kraja potvrdimo prvo mjesto u drugom rangu hrvatskog nogometa.

Rekao je to Ivan Komak (75), gazda hrvatskog drugoligaša Zrinskog. Mnogi su na te njegove riječi gledali s podsmijehom, budući da je Zrinski premijerno ušao u drugi rang.

- Podcjenjuju me cijeli život. Svojedobno su me bacili na poziciju smetlara. Radio sam i kao vozač u Osječkoj pivovari i imao sam na jednoj vožnji prema Slatini problema sa sjedalom. Odlučio sam tad da mi je dosta takvog života, rada za crkavicu, od jutra do sutra. U tom trenutku u meni se rodila ideja da bih želio jednog dana kupiti nogometni klub. Morao sam, stoga, u poduzetničke vode.

U Osječkoj pivovari s godinama je napredovao. Dogurao do pozicije direktora, kasnije i većinskog vlasnika. U nogomet je ušao kroz NK Vihor Jelisavac.

- Ja sam rodom iz Jelisavca. To je naselje koje pripada Našicama i koje su krajem 19. stoljeća naselili ljudi iz sjeverne Slovačke. I ja sam podrijetlom Slovak. Nažalost, danas je u Jelisavcu tek oko 1000 stanovnika. Bio sam gazda Vihora u danima kad je klub igrao treću ligu. Tad sam iz Metza doveo Hrvoja Babeca, koji je kasnije postao U-21 reprezentativac...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Komak je nastavio...

- Godine 2020. preuzeo sam Zrinski Jurjevac. Jurjevac je također selo koje su osnovali Slovaci. Preuzeo sam Zrinski jer sam gledao širu sliku, razmišljao vizionarski. Ambicija mi je igrati elitni rang hrvatskog nogometa, a znao sam da ću to lakše uspjeti sa Zrinskim nego s Vihorom - kaže pa pojašnjava:

- Jurjevac je puno bliže Osijeku (25-30 km udaljenosti, op. a.), koji je gospodarsko središte tog dijela Hrvatske. U Osijeku i okolici velika je baza igrača. Sad manje moram izdvajati za prijevoz igračima, za stan, budući da je većina igrača iz Osijeka. Nisam samo sanjar, izgleda da nešto i znam.

U tri godine promarširali ste sa Zrinskim kroz tri ranga. Rekli ste da ćete za ukupno milijun i pol eura ući u našu nogometnu elitu.

- Kad nam je plasman u viši rang bježao 13 bodova, okupio sam igrače i rekao im da ćemo ući u drugu ligu (Prvu NL), gledali su me kao potpunog luđaka. Ponovo sam ih okupio i rekao da ćemo biti prvi i izboriti HNL. Sad misle da sam napola lud, ali za realizirati takav plan morate biti malo ludi. Kad uđemo u prvu HNL, mislit će da sam 25 posto lud, ha, ha.

Koliko ste uložili u klub ove sezone?

- Uložio sam 600.000 eura. Ne, to nije najveći budžet u drugoj ligi. Šibenik ima veći, ali o njima ne želim, imaju oni svoje probleme. Kod nas se zna tko što radi. U ovom klubu dragi Bog je gazda, ja sam upravitelj, a trener i igrači su službenici. Ja odlučujem kome je gdje mjesto. U tri minute riješim problem. Znate kako kažu. Puno baba, kilavo dijete...

U drugu ligu ušli ste kroz dodatne kvalifikacije, izbacili u dvomeču Kustošiju Samira Toplaka. Uoči prve utakmice, u Zagrebu, ušli ste u svlačionicu pa smijenili trenera Antuna Labaka, u trenutku kad je igračima davao upute... Sjeli ste na klupu pa izgubili 2-1, ali u uzvratu pobijedili 1-0 (vrijedilo pravilo gola u gostima)…

Potpisan ugovor o suradnji Veleučilišta Karlovac i Osječke pivovare | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Učinio sam što sam morao. Nisam bio zadovoljan radom struke. Taj trener nije mi se mjesec dana javio na mobitel. Ja sam predsjednik kluba, ali sposoban sam voditi kompletnu klupsku politiku, mogu biti gazda kluba, ali i menadžer, odnosno prvi trener. U budućnosti se ne vidim na toj poziciji, ali ja ionako vučem sve konce u ovom klubu - rekao je pa podvukao:

- Možda neću službeno biti trener, ali ako treba vodit ću momčad iz predsjedničke lože.

Toplak je nakon uzvratne utakmice bio u potpunom šoku. Je li vam što rekao?

- Kad me vidio na klupi u prvoj utakmici, primijetio sam da me gledao s podsmijehom. Nakon uzvrata mu nije bilo do šale. Ne zamjeram mu, nije me poznavao. Samir je sjajan trener - kaže živopisni Komak.

Što su na tu vašu odluku da potjerate trenera uoči ključne utakmice rekli igrači? Jeste li i sami bili nogometaš pa da se zbog toga smatrate kompetentnim voditi momčad?

- Igrači su prihvatili moju odluku po ključu: ako žele neka prihvate, ako ne žele, vrata su im otvorena. S 13 godina ostao sam bez oca. Završio sam osam razreda i počeo raditi. Nije bilo vremena za nogomet, ali nisam bio antitalent, igrao sam na ulici. U roku od 15 mjeseci preminule su mi dvije sestre i brat, a kasnije i majka...

- Ima ponuda, ali neće nitko iz kluba za manje od milijun eura - rekao je na pitanje o kadru.

Osijek: ?lanovi Radni?kog vije?a Osje?ke pivovare na sastanak pozvali novinare | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Kako ste uspjeli podići igrače?

- Znanje i Božja pomoć. Struka radi dobar posao, a i igrači dan prije svake utakmice idu na misu. Nekad u Osijeku, nekad u Čepinu. Oni koji nisu katolici, mole se svojim bogovima. Bitno je da u nešto vjerujete. Svaki je igrač kod nas postao bolji barem 25 do 30 posto. Moramo cijeniti svoje. Stranac mora biti bolji od domaćeg barem 50 posto da bi igrao. Hrvatska je bila druga i treća na svijetu.

U dahu je nastavio...

- Nažalost, čak 75 posto talenata po selima nikad ne ispliva. U budućnosti ćemo još više raditi na skautiranju igrača po manjim sredinama. Ovi igrači koje sad imamo došli su na preporuku, pročulo se da dobro radimo. Da imam samo 20 posto budžeta koji ima Osijek, bio bih ispred njega.

Kakav odnos imate s Osijekom?

- Nikakav. Ljetos sam im ponudio ruku. Htjeli smo neke igrače Osijeka dovesti na posudbu, a oni su te mladiće slali u Sloveniju ili neke druge klubove. Imaju hrpu stranaca, a rezultata nigdje. Da se slikovito izrazim... Tamo je pet ili šest kuharica. Jedna je porcija prezačinjena, druga nije, ne znaš kakvu ćeš dobiti. Kod mene u klubu radi jedna kuharica. Znaš što ćeš dobiti.

Sjedište kluba sad je u Osijeku, a klub igra u Gradskom vrtu. A gdje će Zrinski igrati ako uđe u prvu ligu?

- Ne ako. Kad uđemo u prvu ligu! Javljaju mi se gradovi i nude po 600-700.000 eura da sjedište kluba prebacim baš kod njih. Ja sam spreman nagodinu prebaciti sjedište i u Zagreb ako treba. Od Zagreba bih dobivao 250.000 eura samo zbog toga što je klub u prvoj ligi i predstavlja grad, još 200-250.000 eura za omladinski pogon - tvrdi Komak pa dodaje:

- Tu vam je i ona priča o većem gradu, većoj bazi. Hrvatska liga je tramvaj liga. Veće su mogućnosti za dovođenje igrača kad ste u Zagrebu, jeftiniji je prijevoz igrača jer smo u središtu zemlje, a i dosta utakmica se igra u metropoli. U Osijeku sve moram sam. Ako dobijem dugogodišnju koncesiju za korištenje Gradskog vrta, možda i ostanemo u Osijeku. Sad plaćam za Gradski vrt 100.000 eura.

Komak ima velike želje i planove.

- Ulazak u prvu ligu i odmah u prvoj sezoni lov na prvo mjesto. Ne može se opstati bez europskog novca, morat ćemo izboriti Europu. Sanjam Ligu prvaka sa svojim klubom. Volio bih jednog dana biti i predsjednik HNS-a, s reprezentacijom biti na krovu svijeta.

Nazivaju vas "slavonskim Mamićem". Smeta li vam to?

- Ne smeta. Cijenim ono što je Zdravko Mamić napravio u nogometnom smislu. O pravnim stvarima ne želim. Pao je jer je dirnuo u osinjak, a nije pomoglo ni njegovo ponašanje, psovke... To ne odobravam. Međutim, on razumije nogomet. Volio bih jednog dana u Bosni i Hercegovini sjesti za stol s Draganom Džajićem i Zdravkom, popričati o biznisu, nogometnim pitanjima...

Planirate li u budućnosti povezati se s nekim slovačkim klubom, s obzirom na svoje podrijetlo?

- U sjajnim sam odnosima s gazdom Žiline. Volio bih u budućnosti imati tri kluba. Po jedan u Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj. Zašto u Srbiji? Ima tamo niz kvalitetnih nogometaša, a i da na taj način radim na poboljšavanju odnosa između država... - pacifistički je za kraj poručio Komak.