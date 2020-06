Ovako je, prije tjedan dana, Goran feštao sa zaraženima u kultnom zadarskom restoranu

<p>I <strong>Goran Ivanišević</strong> pridružio se listi zaraženih sudionika Adria Toura. Iako su njegova prva dva testa na korona virus bila negativna, treći mu je donio pozitivan nalaz.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivanišević i Ćorić pjevali u restoranu</strong></p><p>- Nažalost, nakon dva negativna testa u posljednjih deset dana saznao sam rezultate današnjeg, trećeg testa i on je pozitivan na Covid-19. Osjećam se dobro i nemam nikakvih simptoma - napisao je Goran na Instagramu.</p><p>- Želim obavijestiti sve koji su bili u kontaktu sa mnom na činjenicu da sam Covid-pozitivan i zamoliti ih da poduzmu sve potrebne korake da zaštite sebe i svoje bližnje. Ja nastavljam s ranije započetom samoizolacijom. Želim svim zaraženima što skoriji oporavak.</p><p>Lista ljudi s kojima je bio u kontaktu sigurno nije malena. Još na večeri otvorenja Adria Toura Ivanišević je bio jedan od gostiju u restoranu Niko gdje se feštalo. Bili su tamo i Novak Đoković i Borna Ćorić, također zaraženi korona virusom.</p><p>- Dalmaaatinac saaaaam, tu sam rođen jaaaaa, tu su moji didovi davno sidro bacili mene veeeezaliiii - orilo se restoranom </p><p>Poneseni pjesmom, Ćorić i i Ivanišević ustali su sa stola i na bini se pomiješali s polovicom klape Niko i polovicom benda Forum koji su u prošli četvrtak zabavljali goste za večerom.</p><p>- Bili su to raspjevani teniski velikani, ekipa Adria Toura, izuzetno dobro raspoloženi, Uz organizatora cijelog turnira u Zadru, velikog Novaka Đokovića, naši gosti bili su i Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov i Marin Čilić sa svojim suprugama. Štimungu su posebno pridonijeli Ćorić i Ivanišević, koji su nam se pridružili na pozornici i zabavljali prisutne svojim izvanrednim vokalnim sposobnostima. Đoković je pjevao, ali nije dolazio na binu. No kad smo zapjevali "Ča će mi Copacabana", ustao je i zaplesao - rekao nam je <strong>Erik Pavin</strong>, vlasnik kultnog restorana u Zadru koji je dosad ugostio puno slavnih ljudi.</p><p>Među njima su pjevač <strong>Jon Bon Jovi</strong>, vozač Formule 1 M<strong>ichael Schumacher</strong>,<strong> Luka Modrić</strong>. Fotografije s njima vise na zidu Erikovog restorana s tradicijom duljom od 50 godina, a pribadače samo čekaju da pričvrste nekoliko friških slika sa zvijezdama bijelog sporta.</p><p>Zanimljivo, Đoković je sa sobom doveo svoje kuhare, koji teniskom asu spremaju delicije prilagođene njegovim potrebama. Ostatak ekipe častio se morskim plodovima, a oni koji su igrali mečeve na Adria Touru, nisu smjeli jesti školjke.</p><p>- Novak je doveo tri svoja kuhara u našu kuhinju. Jedna od njih je svjetska kulinarska zvijezda s velikim priznanjem u struci, Michelinovim zvjezdicama. Nosili su im 6-7 sljedova, malo po malo, takav mu je valjda režim prehrane. Ostali su se prepustili nama u ruke, a služili smo im morske specijalitete. Za predjelo je bila hobotnica, paštete od inćuna i tunjevine, salata i carpaccio od škampa. Igrači nisu smjeli jesti nikakve školjke, nikakva carpaccia ni luk. Imali smo rižot od škampa, ribu zubaca od 10-ak kilograma koju sam filetirao i kovače - kazao nam poznati zadarski ugostitelj.</p>