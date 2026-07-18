Ovako obara Marko Milanović! Predsjednikov sin je oduševio navijače: 'Izlijepio ga ko krafnu'

Hrvatski hrvač Marko Milanović (22) u veljači je nastupio na jakom međunarodnom UWW turniru Zagreb Openu u Areni, prvom seniorskom turniru u karijeri. U kvalifikacijama je uvjerljivo svladao Indijca Jogindera Ratheea 9-0, a najdojmljiviji potez meča bio je hvatanje za pojas i bacanje protivnika, tzv. suplex, čiju je snimku na društvenim mrežama objavila stranica Wrestle Zagreb.

U komentarima mu pišu: "Sinjska stina", "Uzeo se Markan zaobiljno hrvanja, tooo majstore", "Bravo majstore, na ponos obitelji i cijele Hrvatske!", "Bravo majstore, ko krafnu ga izlijepio po podu", "Sinjski geni, bravo momak", "Srce u junaka"...

Takvi zahvati u superteškoj kategoriji grčko-rimskim stilom do 130 kilograma nisu česti, no Milanović, sin hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, odradio ga je lakoćom i dobio maksimalna četiri boda. Kasnije ga je zaustavio Amerikanac Cohlton Michael Schultz u četvrtfinalu (5-1), a u repasažu i Mađar Darius Attila Vitek (4-0).

- Prvu sam dobio uvjerljivo, probijanjem. Amerikanca znam, trenirali smo već i borili se na treninzima. To je bio dobar meč, ali je on ipak zrelije othrvao, jači je od mene. U parteru nisam uspio poentirati, a u stojećem položaju sam još držao borbu pod kontrolom. Unatoč porazu, zadovoljan sam. U repasažu sam se dobro osjećao, ali me iznenadio i bacio, sudac je sudio tuš i nemam što reći. Mađar je puno iskusniji, a ova kategorija do 130 je jednostavno takva. Moram sazreti, skupiti iskustva, ojačati. Ne mogu reći da sam nezadovoljan iako sam se nadao malo boljoj izvedbi - kazao je tada Marko.

Član Hrvačkog kluba Metalac u rujnu prošle godine propustio je Svjetsko prvenstvo u Zagrebu jer se oporavljao od ozljede kuka kojega je operirao 2024. U lipnju prošle godine osvojio je jaki UWV turnir TOR Masters u Kopenhagenu.

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Tata Zoran: Budi olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti

Jedan od najperspektivnijih hrvatskih hrvača teške kategorije, koji je 2024. bio brončani na Europskom prvenstvu do 20 godina, karijeru je započeo u judu. Prekretnica se dogodila 2016., kada ga je olimpijski nastup Bože Starčevića inspirirao da se prebaci na hrvanje. Sudbina je htjela da mu upravo Starčević kasnije postane trener.

Tata Zoran: Budi olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti

U intervjuu na Podcast Inkubatoru otkrio je ključan savjet koji je dobio od oca Zorana na početku karijere. Na Markovo priznanje da se želi ozbiljno baviti hrvanjem, otac mu je odgovorio:

- Dobro, onda nastoj biti olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti.

Tad je isprobao i ručni dinamometar, spravu koja se koristi za mjerenje jačine stiska, i išao do 199,2 funte odnosno 90,36 kilograma. Maksimum je 200 funti.