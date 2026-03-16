Ovako su iz Rijeke reagirali na poraz od Istre: 'Znači, ku**ina'

NK Rijeka se nakon poraza u derbiju "della Učka" protiv Istre 1961 (2-0), klub se navijačima obratio kratkim video na TikToku zadarskog satiričara i političara Enija Meštrovića Ričarda kako izgovara: "Znači... ku**ina". Klub je video popratio jednostavnim opisom: "Iskren osvrt na današnju utakmicu protiv Istre".

Ova samokritična objava uslijedila je nakon nedjeljnog okršaja u kojoj Riječani nisu ostvarili željeni rezultat protiv regionalnih rivala. Administratori Rijekinih društvenih mreža odlučili su se za humor kao ispušni ventil, prepoznavši da osjećaj frustracije dijele sa svojim navijačima. Video je u kratkom roku prikupio više od 40.000 pregleda i 4000 lajkova. Komentari poput "A šta je tu je. Samo jako", "jbg" i brojni emotikoni smijeha pokazali su da publika cijeni ovakav autoironičan pristup.

Pred momčadi Victora Sancheza je zahtjevan uzvrat osmine finala protiv Strasbourga u Francuskoj nakon poraza 2-1 s Rujevice, zakazan za četvrtak (21 sat) . Što se tiče HNL-a, branitelj naslova i dalje je treći, ali mu se Varaždin približio na jedan bod, a Hajduk pobjegao čak 12 bodova pa je izgledno da će samo čudom završiti ispred jadranskog rivala na kraju sezone.