Svijet se oprašta od Maradone

<p>Pretvorilo se to skoro pa u natjecanje. Tko će se od najvećih svjetskih sportskih medija dojmljivije, upečatljivije i bolje oprostiti od <strong>Diega Maradone.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tuga i plač za Maradonom</strong></p><p>- Bog je mrtav - napisao je L'Equipe na svojoj naslovnici uz fotografiju Maradone u dresu Argentine iz njegovih najboljih igračkih dana.</p><p>- Vidio sam Maradonu - poručili su iz talijanske Gazzette.</p><p>Španjolska Marca, pak, preko naslovnice ispisala je možda i najlegendarnije Maradonine riječi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Kad umrem, želim se roditi ponovno i biti nogometaš. I želim ponovno biti Diego Armando Maradona. Ja sam igrač koji je dao toliko radosti ljudima i to mi je dovoljno.</p><p>- On je u Božjim rukama - piše engleski Mirror.</p><p>- Ad10s - prijevod nije bio potreban na naslovnici Tuttosporta.</p>