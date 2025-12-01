Ovakva završnica sezone u F1 nije viđena već 15 godina. Evo koji scenarij odgovara vozačima

Na Velikoj nagradi Katra pobjeda je otišla aktualnom prvaku Maxu Verstappenu. Nizozemac je startao s trećeg mjesta, a u sedmom krugu bio je sigurnosni automobil kojeg je iskoristio. Na drugom mjestu je završio McLarenov vozač Oscar Piastri koji je trenutačno treći u sveukupnom poretku vozača sa 392 boda. Treći je bio Carlos Sainz u Williamsu. Lando Norris, također vozač McLarena, koji je vodeći u poretku vozača s 408 bodova, utrku je završio na četvrtom mjestu.

Tako je razlika u bodovima između trojice vozača uoči zadnje utrke sezone samo 16 bodova i titula nije sigurna.

Da bi Norris osvojio naslov prvaka, potrebna mu je pobjeda u Abu Dhabiju. Britancu bi odgovaralo i drugo i treće mjesto, ali pod uvjetom da Verstappen ne pobjedi.

Foto: Thaier Al-Sudani

Nizozemcu pak za osvajanje titule odgovara pobjeda i da Norris utrku završi na četvrtom mjestu ili niže. Ako Verstappen završi drugi, Norris mora biti barem šesti. U slučaju da Verstappen bude treći, Britanac mora biti lošiji od osmog mjesta. Ni u jednoj kombinaciji Piastri ne smije pobijediti. Ako Verstappen završi četvrti, može se pozdraviti s obranom naslova prvaka.

Australac Oscar Piastri ima najmanje šanse za osvajanje naslova prvaka. Ako želi osvojiti svoj prvi naslov, mora pobijediti u Abu Dhabiju. U tome treba i "pomoć" momčadskog kolege Norrisa, koji bi u toj situaciji, utrku trebao završiti na šestom mjestu ili niže.

Ovako neizvjesna završnica sezone u Formuli 1 nije bila već 15 godina, a sljedećeg vikenda ćemo saznati tko je novi (stari) prvak.