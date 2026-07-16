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SUDAR DIVOVA

Ovakvo finale SP-a se nikad nije dogodilo u povijesti Mundijala!

Piše Ivan Kužela,
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Ovakvo finale SP-a se nikad nije dogodilo u povijesti Mundijala!
Foto: Carlos Barria
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Argentina je u Atlanti spektakularnim preokretom srušila Englesku 2-1 i izborila finale SP-a! Prvi put u povijesti će u finalu SP-a igrati europski prvak i aktualni osvajač Copa Americe

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Drama u Atlanti pripala je Argentini, koja je pobjedom 2-1 protiv Engleske izborila novo finale Svjetskog prvenstva. Momčad Thomasa Tuchela bila je na korak od velikog uspjeha nakon što je Anthony Gordon u 55. minuti doveo Engleze u vodstvo, ali je aktualni svjetski prvak u završnici režirao potpuni preokret. Enzo Fernandez pogodio je u 86. minuti, a Lautaro Martinez u drugoj minuti sudačke nadoknade donio je Argentincima veliko slavlje. Oba gola pripremio je Lionel Messi.

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
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Foto: Carlos Barria

Argentina će u nedjelju imati priliku obraniti naslov osvojen prije četiri godine i doći do četvrte svjetske titule u svojoj povijesti. Na posljednjoj prepreci čeka je Španjolska, koja je u prvom polufinalu s 2-0 nadigrala Francusku. Veliko finale igra se u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Carlos Barria

Završnica ovogodišnjeg Mundijala donijet će i povijesni okršaj. Po prvi put u finalu Svjetskog prvenstva sučelit će se aktualni europski prvak i aktualni pobjednik Copa Américe. Argentina i Španjolska dosad su se na svjetskim prvenstvima sastale samo jednom, davne 1966. godine, kada su Argentinci slavili 2-1. 

Bit će to dvoboj prve i druge reprezentacije svijeta. Prema Fifinoj ljestvici Argentina je prva, a Španjolska druga nogometna nacija na svijetu.

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