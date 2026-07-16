Ovakvo finale SP-a se nikad nije dogodilo u povijesti Mundijala!

Drama u Atlanti pripala je Argentini, koja je pobjedom 2-1 protiv Engleske izborila novo finale Svjetskog prvenstva. Momčad Thomasa Tuchela bila je na korak od velikog uspjeha nakon što je Anthony Gordon u 55. minuti doveo Engleze u vodstvo, ali je aktualni svjetski prvak u završnici režirao potpuni preokret. Enzo Fernandez pogodio je u 86. minuti, a Lautaro Martinez u drugoj minuti sudačke nadoknade donio je Argentincima veliko slavlje. Oba gola pripremio je Lionel Messi.

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Argentina će u nedjelju imati priliku obraniti naslov osvojen prije četiri godine i doći do četvrte svjetske titule u svojoj povijesti. Na posljednjoj prepreci čeka je Španjolska, koja je u prvom polufinalu s 2-0 nadigrala Francusku. Veliko finale igra se u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu.

Foto: Carlos Barria

Završnica ovogodišnjeg Mundijala donijet će i povijesni okršaj. Po prvi put u finalu Svjetskog prvenstva sučelit će se aktualni europski prvak i aktualni pobjednik Copa Américe. Argentina i Španjolska dosad su se na svjetskim prvenstvima sastale samo jednom, davne 1966. godine, kada su Argentinci slavili 2-1.

For the FIRST time in the entire history of the World Cup, the reigning champions of Europe and South America will meet in the final.



The second all-Spanish-speaking final in World Cup history, after 1930 (Uruguay-Argentina).



THANK YOU TO THE GOD OF FOOTBALL FOR GIVING ME THIS… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 15, 2026

Bit će to dvoboj prve i druge reprezentacije svijeta. Prema Fifinoj ljestvici Argentina je prva, a Španjolska druga nogometna nacija na svijetu.