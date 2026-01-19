Ovakvog Cindru trebamo stalno, Glavaš izletio kao iz topa

Hrvatska je pobijedila Nizozemsku (35-29), pokazala je gard svjetskog viceprvaka i s drugom pobjedom izborila drugi krug Europskog prvenstva. Rezerve ima još, ali treba nešto sačuvati i za Švedsku u srijedu. Evo kako su rukometaši odigrali protiv Nizozemske.

Dominik Kuzmanović 4 (8/35 obrana) - kažu da nije važno koliko nego kada. Danas baš kad je trebalo slomiti Nizozemce do kraja. Versteijnen će ga sanjati.

Mario Šoštarić 4 (5/5) - savršen do isključenja kad je u njegove cipele uskočio Glavaš.

Josip Šimić 3 (1/1) - mala minutaža, ali iskorištena kao i svaki put.

Zvonimir Srna 4 (6/11) - previše traži kontakt i zato ostaje bez zraka, a za takvu igru treba biti u top formi. Povukao opet kad je trebalo, ali ne traži se izmjena protiv Nizozemaca u obrani.

Matej Mandić - pokušao obraniti sedmerce, nije uspio

Ivano Pavlović - nije igrao.

Mateo Maraš - tek tri i pol minute u igri.

Zlatko Raužan 4 (4/4) - debi na velikom natjecanju, a bez treme. Odigrao baš ono što i kako zna. Bravo, Zlaja.

Marko Mamić 4 - kao što se on pripremao za Steinsa, tako se i Steins za njega. Kraj pokazuje da uči i tijekom utakmice i zato ocjena gore. A tko se zadnji smije...

Luka Cindrić 4 (3/6) - imao apsolutnu kontrolu napada i to je ono što trebamo često. Šut nije bio savršen, ali to ni ne očekujemo. A školu da se protiv brzanaca golovi ne slave, trebalo je već svladati.

David Mandić 3 - bez lopte u napadu, u obrani još nema agresivnost kakvu samo on ima i koja podiže sve oko njega. Može bolje, zna on to.

Tin Lučin 4 (3/6) - kad Srna ostane bez zraka, Tin uđe bez zadrške. Zna svoju ulogu i može biti samo veća.

Ivan Martinović 5 (9/13) - selekcija šuta još je problemčić, ali kad zabiješ devet golova, nema tu puno razgovora. Ljevica se oštri, to nam treba.

Leon Šušnja 4 - najbolje čuvao za zadnjih 15 minuta. Ako ne znaš, pitaj Steinsa.

Filip Glavaš 5 (2/2) - kao pušten s lanca nakon ulaska. Tko zasluži peticu za 20 minuta, ovako se to radi.

Marin Jelinić 4 (2/2) - on svoje uvijek odradi. Danas i u napadu.

