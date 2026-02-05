Ove su cure dokaz da se sve može. Od vaterpola ne žive, a među najboljih šest su u Europi

U siječanjskoj sportskoj groznici, koju su otvorili vaterpolisti, nastavili rukometaši, a u veljači je dovršavaju futsalaši, najslabiji rezultat ostvarili su - vaterpolisti. Mnogima su "barakude" bile "zicer" za medalju, gotovo sigurno i za najbolji rezultat u ovom sportskom tercetu, ali podbacile su na Europskom prvenstvu u Beogradu i zauzele tek šesto mjesto. A, što da vam je netko rekao na početku siječnja i to da vaterpolisti neće biti bolji ni od vaterpolistica? Vjerojatno biste prekinuli svaku komunikaciju i predložili mu kakvu ustanovu...

U Funchalu, gradu na Ronaldovu otoku Madeiri, možda jest ovih dana proljetnih 18 Celzijevih stupnjeva, ali "barakudice" nisu do Portugala otišle uhvatiti ponešto sunca i turističkih uspomena. Bilo je i toga u ovih desetak dana, naravno, ali najveća će uspomena biti vaterpolska. "Barakudice" su među šest najboljih reprezentacija Europe! Prva su pratnja najvećim ženskim silama, Mađarskoj, Grčkoj, Nizozemskoj, Italiji i Španjolskoj.

Foto: Aniko Kovacs

Počevši od prve pobjede na europskim prvenstvima 2016. godine protiv Turske, Hrvatice u pravilnim razmacima prepravljaju povijesne crtice. Prije četiri godine na EP-u u Splitu već su bile osme, dvije godine poslije u Eindhovenu također, a potom prošle godine i debitirale na Svjetskom prvenstvu u Singapuru, na kojem su kao najmlađa reprezentacija bile 13. u konkurenciji 16 reprezentacija.

Sedam mjeseci kasnije Hrvatice su bile još - mlađe! Izbornica Mia Šimunić nije u ekipi imala uvjerljivo najstariju igračicu, kapetanicu Mateu Skelin (28), prvu golmanicu Laticu Medvešek, Laru Srhoj, Anu Desnicu i Ninu Jazvin, no nije padala u pesimizam, već Ćirinim poučkom galvanizirala ekipu poručivši da su ovdje djevojke koje su bolje, zainteresiranije za vaterpolo. Bez obzira na ždrijeb, hrabro je tada bilo najavljivati išta osim trenerima i igračima omiljene sportske parole "idemo utakmicu po utakmicu".

- Ovo mi je najljepši osjećaj na svijetu trenutačno. Cure su male, ali one su toliko koncentrirane, mirne, a imaju i silno znanje - rekla je presretna izbornica.

Foto: Istvan Derencsenyi

Upravo su ove djevojke to znanje demonstrirale još prije godinu i pol dana kad su bile u polufinalu Europskog prvenstva u Zagrebu do 19 godina. Pobijedile su Grčku i Nizozemsku, dvije velesile, za jedan gol izgubile u polufinalu od Španjolske. Te su djevojke već tad bile praktički cijela seniorska reprezentacija, stoga je ovaj rezultat u Portugalu samo seniorska epizoda priče o najboljoj ženskoj generaciji ikad, koja bi trebala dati, a već i daje, hrvatske profesionalke. Dora Kangler (21) igrala je u Njemačkoj, Iva Rožić (20), najbolja hrvatska vaterpolistica u 2025. godini, ljetos je iz Mladosti otišla u talijansku Cosenzu, Jelena Butić (18) prva je Hrvatica koja je zbog vaterpola dobila sveučilišnu stipendiju u SAD-u... Ili, tko bi mogao prije nekoliko godina zamisliti da će hrvatska vaterpolistica osvojiti Ligu prvakinja? Uspjela je to lani Natasha Trojan Jimenez (24), rođena Katalonka, koja zbog oca, Korčulanina Darija Trojana, brani u hrvatskoj kapici. Simpatična Natasha osvojila je Europu s katalonskim Sant Andreuom.

Foto: Istvan Derencsenyi

Ostale djevojke? Uz vaterpolo idu u školu, studiraju, rade. Jer od vaterpola ne žive, a kad školovanje završi, tad počinje izazov zbog kojeg mnoge izaberu onaj poslovni, egzistencijalno sigurniji i izdašniji. To je hrvatska realnost u ženskom vaterpolu, koji ima tek šest klubova u prvoj ligi, Mladost i Jadran daleko iznad ostalih. Ali, tko zna, možda ćemo baš ovih djevojaka sjećati kao lokomotive nove budućnosti.