Još jedna utakmica koju smo loše otvorili, nismo mogli naći pravi ritam. Argentina nas je iznenadila konstantno rotirajući agresivnu i duboku obranu, na koju se Mamić i Šebetić nisu snašli. Pokazalo se još jednom da pobjeđuje ekipa koja na kraju ima više isključenja, pokušao je razloge bolnog poraza od Argentine naći Krešo Ivanković, nekad hrvatski reprezentativac, danas trener Dubrave.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Stari je mačak Cadenas to dobro posložio. Mi smo pokušali i s 5-1 mijenjajući Mandića za Štrleka, Martinovića za Šebetića. Uspjeli smo se konsolidirati s Karačićem koji je imao nekoliko sjajnih asistencija. On i Čupko, zajedno s Marićem, držali su nas u prvom poluvremenu, ali Argentinci su bili bolja momčad.

Teško nam je priznati to, ali... Kad smo poveli na početku drugog poluvremena, očekivali smo da sjeda sve na svoje mjesto.

- Ta su tri Mamićeva gola izgledala vrlo jednostavno i onda smo odjednom odustali od te igre. Počeli smo gurati na crtu, ispadale su nam lopte. Pokušali smo i 7 na 6, a samo nas je Pešić držao na životu. Međutim, ovo je turnir, postoje usponi i padovi i protiv Danske ćemo sigurno izgledati bolje.

Dakle, optimisti ste da možemo do četvrtfinala?

- Apsolutno! Istina, ne odlučujemo sami o sebi, ali mislim da je Katar dovoljno kvalitetan da pobijedi Argentinu, a i mi da pobijedimo Dansku. Znate kako je to, kada se dogodi ovakva utakmica, dobiješ po glavi, svi te otpišu, a onda se možeš vratiti kao heroj. Uzmimo gumicu i obrišimo ovu utakmicu.

Lino je nakon SP-a izbrisao svoju poziciju, ishitreno ili trik da probudi momčad?

- Pa rekao bih više da je to možda način da pokuša trgnuti ekipu. On je stari mačak i možda je samo htio ići u tom smjeru. Možda je sve kazao vruće glave, ali on najbolje zna situaciju i ako je tako odlučio, to treba poštivati.

Kako će igrači na to reagirati?

- To su prekaljeni dečki, sigurno im je nakon utakmice bilo tisuću upitnika nad glavom, ali već u nedjelju ujutro fokus im je na Danskoj. Prošli su to puno puta i za mene su ovi dečki najbolji na svijetu, dokazivali su to zadnjih 20 godina u kontinuitetu. Ne sumnjam u njih, nijedan me poraz ne može razuvjeriti, toliko su nam ponosa i radosti donijeli, pogotovo kapetan Duvnjak kojeg ne bih ocjenjivao na temelju ove utakmice. On je naš najbolji igrač.