Ovih 29 klubova osigurali su Ligu prvaka. Dinamo čeka lov

Milan ispao, Roma i Como u Ligi prvaka! Dinamo sanja europski nastup, dok Galatasaray napreduje. Kome će pripasti preostalih sedam mjesta

Većina nacionalnih nogometnih prvenstava je završena, ostala su još razigravanja za ostanak ili finala europskih kupova (Konferencijska liga, Liga prvaka) prije nego što navijači svu pažnju usmjere ka Svjetskom prvenstvu. A završila je i borba za izravna mjesta u Ligi prvaka, u nedjelju su ih dohvatila još četiri kluba. Ne i Luka Modrić (40), čiji je Milan prvim porazom od Cagliarija nakon 29 godina na San Siru upao tek u Europsku ligu.

Roma i Como Martina Baturine sretnici su koji se vraćaju u elitu nakon devet godina, odnosno igraju je prvi put u povijesti kluba. Prije njih u Premiershipu je to uspjelo Liverpoolu, a zbog pobjede Aston Ville kod Manchester Cityja i osiguranja četvrte pozicije, umjesto Bournemoutha redistribucijom mjesta za osvajača Europske lige među 36 najboljih ide portugalski prvak Sporting.

Ostalo je, dakle, sedam mjesta. Od toga će pet pripasti prvacima, a za to mjesto konkurira i Dinamo, koji kreće iz drugog pretkola. Simulacije mu predviđaju da će proći sva kola kvalifikacija i završiti u najslabijoj jakosnoj skupini, baš kao i Crvena zvezda. Dva će mjesta izboriti klubovi neprvaci iz ligaškog puta.

Tko je izborio Ligu prvaka?

Engleska: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

Italija: Inter, Napoli, Roma, Como

Španjolska: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Betis

Njemačka: Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

Francuska: PSG, Lens, Lille

Nizozemska: PSV, Feyenoord

Portugal: Porto, Sporting

Belgija: Club Brugge

Češka: Slavia Prag

Turska: Galatasaray

Ukrajina: Šahtar

