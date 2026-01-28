Obavijesti

FOTO: GRAĐEVINSKA RENESANSA

Ovih pet nogometnih stadiona Hrvatska dobiva do kraja 2026.

Hrvatska sportska infrastruktura napokon doživljava preporod! Stadion Kranjčevićeva, kamp HNS-a, Arena Bjelovar i modernizacije u Opatiji i Slavonskom Brodu mijenjaju lice sporta u zemlji
Ovih pet nogometnih stadiona Hrvatska dobiva do kraja 2026.
Nakon desetljeća čekanja, neispunjenih obećanja i života na staroj slavi, hrvatska sportska infrastruktura konačno doživljava preporod. Godina 2026. ostat će upamćena kao prijelomna, godina u kojoj su bageri i dizalice postali uobičajen prizor na pet ključnih lokacija diljem zemlje. | Foto: Grad Zagreb
