Ovih pet nogometnih stadiona Hrvatska dobiva do kraja 2026.

Hrvatska sportska infrastruktura napokon doživljava preporod! Stadion Kranjčevićeva, kamp HNS-a, Arena Bjelovar i modernizacije u Opatiji i Slavonskom Brodu mijenjaju lice sporta u zemlji
Nakon desetljeća čekanja, neispunjenih obećanja i života na staroj slavi, hrvatska sportska infrastruktura konačno doživljava preporod. Godina 2026. ostat će upamćena kao prijelomna, godina u kojoj su bageri i dizalice postali uobičajen prizor na pet ključnih lokacija diljem zemlje.
| Foto: Grad Zagreb
Nakon desetljeća čekanja, neispunjenih obećanja i života na staroj slavi, hrvatska sportska infrastruktura konačno doživljava preporod. Godina 2026. ostat će upamćena kao prijelomna, godina u kojoj su bageri i dizalice postali uobičajen prizor na pet ključnih lokacija diljem zemlje. |
Foto: Grad Zagreb
Nakon desetljeća čekanja, neispunjenih obećanja i života na staroj slavi, hrvatska sportska infrastruktura konačno doživljava preporod. Godina 2026. ostat će upamćena kao prijelomna, godina u kojoj su bageri i dizalice postali uobičajen prizor na pet ključnih lokacija diljem zemlje.
| Foto: Grad Zagreb
Od glavnog grada i dugo sanjanih zagrebačkih stadiona, preko nacionalnog kampa u Velikoj Gorici, do regionalnih centara poput Bjelovara, Opatije i Slavonskog Broda, Hrvatska gradi temelje za budućnost svog najpopularnijeg sporta. Projekti koji su se nekada činili kao daleki san sada postaju stvarnost, a svaki od njih nosi svoju priču o ambiciji, upornosti i viziji bolje sportske budućnosti.
| Foto: Grad Zagreb
U srcu glavnog grada odvija se vjerojatno najvažniji infrastrukturni projekt za hrvatski nogomet, potpuna rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj ulici. Ovo nije samo gradnja novog objekta, već i nužan preduvjet za ostvarenje višedesetljetnog sna: rušenje starog i izgradnju novog, modernog stadiona u Maksimiru. Radovi, koji su započeli u travnju 2025., napreduju punom parom. Početkom 2026. već je bila dovršena temeljna konstrukcija sjeverne tribine, dok je montaža istočne i zapadne tribine u punom jeku.
| Foto: Grad Zagreb
Kada radovi budu završeni krajem godine, Zagreb će dobiti modernu sportsku arenu kapaciteta 11.163 natkrivena sjedeća mjesta, koja će zadovoljavati stroge kriterije Uefine četvrte kategorije. To znači da će se na njoj moći igrati sve međunarodne klupske utakmice, uključujući i one u Ligi prvaka.
| Foto: Grad Zagreb
Investicija Grada Zagreba vrijedna je oko 44 milijuna eura, a osim samog stadiona, projekt uključuje i izgradnju novog gradskog trga površine 6300 četvornih metara te parking s više od 400 mjesta. Poseban naglasak stavljen je na održivost pa će na krovu biti postavljena solarna elektrana snage jedan megavat.
| Foto: Grad Zagreb
- Ovo je povijesni dan za zagrebački nogomet. Mnogi su desetljećima slušali o novom stadionu i ne vjeruju da će se on zaista i dogoditi. No, radovi danas počinju. Za 18 mjeseci imat ćemo novi stadion u Kranjčevićevoj, a nakon toga 2029. i u Maksimiru - istaknuo je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom otvaranja radova.
| Foto: Grad Zagreb
Novi stadion u Kranjčevićevoj postat će privremeni dom Dinama i Lokomotive, čime će se konačno osloboditi put za početak radova na Maksimiru.
| Foto: Grad Zagreb
U Velikoj Gorici, na zemljištu koje je darovala Vlada RH, niče kompleks koji će postati središnje mjesto hrvatskog nogometa, kamp Hrvatskog nogometnog saveza. Nakon godina traženja idealne lokacije, san o nacionalnom nogometnom centru postaje stvarnost. Projekt vrijedan 15 milijuna eura, koji Vlada sufinancira s po pet milijuna eura godišnje od 2025. do 2027., zamišljen je kao baza za sve nacionalne selekcije, od najmlađih uzrasta do A reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji.
| Foto: Gradit/HNS
Početkom 2026. radovi su značajno napredovali: upravna zgrada, koja će postati novo administrativno sjedište Saveza, već je bila u visokoj fazi izgradnje, dok se na manjem stadionu kapaciteta oko 1500 mjesta postavljala konstrukcija tribina i krova.
| Foto: Gradit/HNS
Kompleks će se prostirati na 92.000 četvornih metara, a uključivat će ukupno četiri nogometna terena, atletsku stazu, prostore za edukaciju trenera, sportsku ambulantu, teretanu i restoran. Iako je konačni rok za završetak cijelog projekta početak 2027., očekuje se da će veći dio infrastrukture biti u funkciji već do kraja 2026.
| Foto: Gradit/HNS
"Izgradnjom i opremanjem nogometnog kampa osigurat će se ispunjavanje uvjeta za sport kojim se postižu značajni sportski rezultati, za organizaciju međunarodnih natjecanja najviše reprezentativne i klupske razine i/ili pripreme sportaša i nacionalnih selekcija najviše razine", stoji u obrazloženju Vladine odluke o sufinanciranju.
| Foto: Gradit/HNS
Foto Gradit/HNS
Foto Gradit/HNS
Foto Gradit/HNS
Bjelovar pokazuje ozbiljne namjere da postane važan sportski centar, a kruna tih napora je projekt Arena Bjelovar. Nakon što je početkom godine ishođena građevinska dozvola, početak radova na novom stadionu zakazan je za ožujak 2026.
| Foto: Dario Hrebak/Facebook
Budući stadion imat će kapacitet od 5040 sjedećih mjesta i zadovoljavat će sve standarde za igranje utakmica HNL-a, pa čak i pretkola europskih natjecanja. Vrijednost investicije procjenjuje se na 10 do 13 milijuna eura.
| Foto: Dario Hrebak/Facebook
Ono što ovaj projekt čini jedinstvenim u Hrvatskoj jest sadržaj ispod istočne tribine. Tamo će biti izgrađena prva zatvorena streljana u zemlji za malokalibarsku pušku i pištolj, namijenjena olimpijskom programu. Streljana se gradi prvenstveno za potrebe bjelovarskog olimpijca i osvajača brončane medalje, strijelca Mirana Maričića.
| Foto: Dario Hrebak/Facebook
Projekt prati i sportska konsolidacija u gradu, gdje se planira spajanje dva lokalna kluba, Mladosti iz Ždralova i NK Bjelovara, kako bi se stvorio konkurentan prvoligaški klub.
| Foto: Dario Hrebak/Facebook
Foto Dario Hrebak/Facebook
Foto Dario Hrebak/Facebook
Foto Dario Hrebak/Facebook
I manji centri ulažu značajna sredstva. U Opatiji, domu jednog od najstarijih hrvatskih klubova, radovi na rekonstrukciji stadiona su u poodmakloj fazi i njihov se završetak očekuje na proljeće 2026. godine.
| Foto: Grad Opatija
Foto Grad Opatija
Investicijom vrijednom oko 4,5 milijuna eura, NK Opatija će dobiti moderan objekt s 802 sjedeća mjesta, novim umjetnim travnjakom i svim pratećim sadržajima koji zadovoljavaju standarde drugog ranga natjecanja.
| Foto: Grad Opatija
Foto Grad Opatija
Foto Grad Opatija
Foto Grad Opatija
U Slavonskom Brodu nastavlja se modernizacija Stadiona kraj Save. Tamo su u tijeku završni radovi na zapadnom dijelu južne tribine, čime će se kapacitet povećati za 666 mjesta.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Ova faza, vrijedna 3,18 milijuna eura, donosi i suvremene prostore ispod tribine, uključujući prostore za medije, restoran, VIP lože i zdravstveni punkt.
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Otvorenje nove tribine očekuje se u prvoj polovici 2026., čime stadion korak po korak postaje jedan od najmodernijih sportskih objekata u regiji.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Ovih pet gradilišta, aktivnih tijekom 2026. godine, predstavljaju najveći investicijski val u hrvatsku nogometnu infrastrukturu u novijoj povijesti. Od nacionalnog značaja do lokalnog ponosa, ovi projekti ne grade samo beton i čelik, već i temelje za nove generacije sportaša i uspjehe koji će tek doći.
| Foto: Grad Slavonski Brod