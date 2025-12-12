Obavijesti

BROJKE NE LAŽU

Mario Kovačević nije trener s najlošijim učinkom u Dinamu otkad je Velimir Zajec u klubu

Mario Kovačević nije trener s najlošijim učinkom u Dinamu otkad je Velimir Zajec u klubu
6
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako ćemo skratiti mandat na razdoblje od dolaska Zajeca, Jakir je pobijedio 17 utakmica, tri remizirao i samo dvije izgubio, uz 2,45 bodova po utakmici, što ga čini najuspješnijim od dolaska Zajeca

Nakon sjajnog otvaranja europske sezone i dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija, Dinamo je u iduće četiri utakmice osvojio jedan bod. Trener Mario Kovačević nalazi se pod velikim pritiskom nakon još jednog teškog poraza (od Betisa 1-3), a ovo mu je već deseta utakmica koju nije pobijedio otkad je trener Dinama. 

Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' 01:02
Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

Naime, popularni Kova je preuzeo "modre" 4. lipnja 2025. i vodio ih je u 24 utakmice dosad. Pobijedio je 14 dvoboja, tri remizirao i sedam ih izgubio. Prosječno osvaja 1,88 bodova po utakmici. 

Otkad je Velimir Zajec stigao u klub 10. ožujka 2024., Dinamo je vodilo pet trenera - Sergej Jakirović, Sandro Perković (u dva navrata), Nenad Bjelica, Fabio Cannavaro te Mario Kovačević. Zanimljivo, nijedan trener do Kovačevića nije preživio na klupi toliko poraza (7) pod Zajecovom palicom. 

Foto: Sofascore za 24sata

Jakirović je vodio "modre" od kolovoza 2023. do rujna 2024. Vodio je "plave" u 60 utakmica, pobijedio je 41, devet remizirao i 10 izgubio, uz prosjek od 2,2 boda po utakmici. Ako ćemo skratiti mandat na razdoblje od dolaska Zajeca, Jakir je pobijedio 17 utakmica, tri remizirao i samo dvije izgubio, uz 2,45 bodova po utakmici! 

Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Dinamo je čak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019. | Foto: Filip Kos/PIXSELL

Perković je dvaput sjeo na klupu Dinama. Ukupno je vodio momčad u deset utakmica, sedam ih pobijedio, jednu remizirao i dvije izgubio, uz prosjek od 2,2 boda po utakmici. 

Bjelica je u tri mjeseca na klupi zagrebačkog kluba (od rujna 2024. do prosinca 2024.) vodio momčad u 15 utakmica i pobijedio samo pet. Šest ih je remizirao te četiri izgubio u kratkom mandatu. Osvajao je samo 1,4 bodova po utakmici. 

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka
Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cannavaro je stigao nakon Bjelice i zapravo polučio sličan učinak. U 14 je utakmica sedam pobijedio, dvije remizirao i pet ih izgubio (1,64 bodova po utakmici). 

Dinamo je vodeća momčad HNL-a s 32 boda, jednim više od drugoplasiranog Hajduka, dok je u Europskoj ligi na 25. mjestu. 

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamovi treneri od dolaska Zajeca:

  • Sergej Jakirović - 22 utakmice, 17 pobjeda, 3 remija, 2 poraza, 2,45 bodova po utakmici
  • Sandro Perković - 10/7/1/2, 2,2 ppg
  • Nenad Bjelica - 15/5/6/4, 1,4 ppg
  • Fabio Cannavaro - 14/7/2/5, 1,64 ppg
  • Mario Kovačević - 24/14/3/7, 1,88 ppg

