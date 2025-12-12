Ako ćemo skratiti mandat na razdoblje od dolaska Zajeca, Jakir je pobijedio 17 utakmica, tri remizirao i samo dvije izgubio, uz 2,45 bodova po utakmici, što ga čini najuspješnijim od dolaska Zajeca
Mario Kovačević nije trener s najlošijim učinkom u Dinamu otkad je Velimir Zajec u klubu
Nakon sjajnog otvaranja europske sezone i dvije pobjede protiv Fenerbahčea i Maccabija, Dinamo je u iduće četiri utakmice osvojio jedan bod. Trener Mario Kovačević nalazi se pod velikim pritiskom nakon još jednog teškog poraza (od Betisa 1-3), a ovo mu je već deseta utakmica koju nije pobijedio otkad je trener Dinama.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, popularni Kova je preuzeo "modre" 4. lipnja 2025. i vodio ih je u 24 utakmice dosad. Pobijedio je 14 dvoboja, tri remizirao i sedam ih izgubio. Prosječno osvaja 1,88 bodova po utakmici.
Otkad je Velimir Zajec stigao u klub 10. ožujka 2024., Dinamo je vodilo pet trenera - Sergej Jakirović, Sandro Perković (u dva navrata), Nenad Bjelica, Fabio Cannavaro te Mario Kovačević. Zanimljivo, nijedan trener do Kovačevića nije preživio na klupi toliko poraza (7) pod Zajecovom palicom.
Jakirović je vodio "modre" od kolovoza 2023. do rujna 2024. Vodio je "plave" u 60 utakmica, pobijedio je 41, devet remizirao i 10 izgubio, uz prosjek od 2,2 boda po utakmici. Ako ćemo skratiti mandat na razdoblje od dolaska Zajeca, Jakir je pobijedio 17 utakmica, tri remizirao i samo dvije izgubio, uz 2,45 bodova po utakmici!
Perković je dvaput sjeo na klupu Dinama. Ukupno je vodio momčad u deset utakmica, sedam ih pobijedio, jednu remizirao i dvije izgubio, uz prosjek od 2,2 boda po utakmici.
Bjelica je u tri mjeseca na klupi zagrebačkog kluba (od rujna 2024. do prosinca 2024.) vodio momčad u 15 utakmica i pobijedio samo pet. Šest ih je remizirao te četiri izgubio u kratkom mandatu. Osvajao je samo 1,4 bodova po utakmici.
Cannavaro je stigao nakon Bjelice i zapravo polučio sličan učinak. U 14 je utakmica sedam pobijedio, dvije remizirao i pet ih izgubio (1,64 bodova po utakmici).
Dinamo je vodeća momčad HNL-a s 32 boda, jednim više od drugoplasiranog Hajduka, dok je u Europskoj ligi na 25. mjestu.
Dinamovi treneri od dolaska Zajeca:
- Sergej Jakirović - 22 utakmice, 17 pobjeda, 3 remija, 2 poraza, 2,45 bodova po utakmici
- Sandro Perković - 10/7/1/2, 2,2 ppg
- Nenad Bjelica - 15/5/6/4, 1,4 ppg
- Fabio Cannavaro - 14/7/2/5, 1,64 ppg
- Mario Kovačević - 24/14/3/7, 1,88 ppg
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+