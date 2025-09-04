Ovo će biti spektakl: Sprema se novi format NBA All-Stara, igrat će Svijet protiv Amerikanaca!

Čelnici NBA lige, suočeni s kritika i padom gledanosti, odlučili su poduzeti drastičan korak kako bi vratili stari sjaj svojoj najvećoj revijalnoj priredbi. Za All-Star vikend 2026. godine planira se potpuna revolucija formata, napuštajući dosadašnje koncepte u korist uzbudljivog turnira pod nazivom "SAD protiv Svijeta". Glavni motiv za ovu korjenitu promjenu jest očajnička želja za povratkom natjecateljskog duha i strasti, elemenata koji su u posljednjim izdanjima All-Star utakmice potpuno izostali, pretvarajući nekadašnji spektakl u nezainteresiranu šetnju terenom koja je odbijala publiku.

Prema novom, ambicioznom prijedlogu, umjesto jedne revijalne utakmice bez ikakvog obrambenog intenziteta, gledatelji će pratiti mini-turnir s tri ekipe. Dvije ekipe bit će sastavljene isključivo od američkih igrača, dok će treću, iznimno moćnu selekciju činiti međunarodni igrači, odnosno "Tim Svijeta". Svaka ekipa trebala bi imati po osam igrača, što garantira veću minutažu i odgovornost za svaku zvijezdu na parketu. Turnir bi se igrao po "round-robin" sustavu, što znači da bi se svaka ekipa sučelila sa svakom, nudeći publici više kraćih, ali daleko intenzivnijih utakmica.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Vodstvo lige nije skrivalo da je inspiraciju pronašlo u velikom uspjehu hokejaškog turnira "4 Nations Face-Off", koji je zamijenio NHL All-Star utakmicu i dokazao da format temeljen na nacionalnom ponosu može generirati vrhunsku razinu natjecanja. Novi format ujedno je i logičan odgovor na demografsku sliku moderne NBA lige, u kojoj otprilike 25-30% svih igrača dolazi izvan Sjedinjenih Američkih Država, a upravo su internacionalci poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Giannisa Antetokounmpa dominirali ligom posljednjih godina. Ideja sučeljavanja američkih superzvijezda protiv najboljih igrača iz ostatka svijeta stvara prirodno rivalstvo i obećava dinamičniju, neizvjesniju i, naposljetku, zanimljiviju košarku.