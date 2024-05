Ovo će razljutiti Riječane: Istra 11 dana uoči Hajduka pustila u prodaju karte za istočnu tribinu

Apeliram na sportske prijatelje iz Pule da pokušaju shvatiti da nam otvore istočnu tribinu. Mislim da živimo u demokratskoj državi, u kojoj smo svi isti. Pa ako su mogli za Hajduk, ako smo svi isti, otvorit će i za našu utakmicu istočnu tribinu, rekao je trener Rijeke Željko Sopić uoči utakmice protiv Istre (2-0) koja se igrala prije dva tjedna u 30. kolu HNL-a.

Istra mu nije ispunila želju i odbila je otvoriti istočnu tribinu, što su opravdali 'nedovoljnim interesom navijača u Puli i okolici'. To je razljutilo trenera Rijeke i njihove navijače pa i još dodatno nabilo tenzije uoči utakmice, no na kraju su Riječani rutinski slavili i došli do bitnih bodova u utrci za naslov prvaka.

Istra i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ta utakmica je već povijest, a Istra će u 34. kolu HNL-a ugostiti Hajduk. Kao i uvijek, interes je ogroman, a iako se utakmica igra za 11 dana, Puljani su već pustili ulaznice u prodaju i čak su otvorili toliko spominjanu istočnu tribinu!

- S obzirom na veliki interes lokalnog stanovništva, među kojima je mnogo navijača Hajduka, NK Istra 1961 otvorit će za gledatelje istočnu tribinu. Ovim putem podsjećamo da su navijačka obilježja gostujućeg kluba dozvoljena isključivo na južnoj tribini, bez iznimke. Kao što smo u ranijim priopćenjima istaknuli, istočna tribina na stadionu Aldo Drosina otvara se isključivo onda kad se pokaže interes lokalne zajednice (građana Istarske županije) te za vrijeme turističke sezone kad na utakmice dolazi veliki broj gledatelja iz inozemstva. Otvaranjem istočne tribine, u ovom slučaju, štitimo vlasnike naših sezonskih ulaznica i pokazujemo poštovanje navijačima Istre 1961 - objavila je Istra.

Pula: Navijači Hajduka na susretu 16. kola HNL-a Istra 1961 - Hajduk | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

I ovim potezom naljutila navijače Rijeke jer ovakvo što su odbili napraviti prije dva tjedna. Hajduk se odavno otpao iz utrke za naslov prvaka, ali opet se očekuje da će Splićani napuniti Aldo Drosinu. Cijena karte na zapadnoj tribini je 12 eura, na istočnoj košta 9, na sjeveru 9 i najjeftinija je ona na južnoj tribini gdje su smješteni gostujući navijači. Karta košta osam eura.