Ovo je 10 najvećih transfera ljetnog prijelaznog roka u najboljim europskim ligama

Završio je prijelazni rok u većini najjačih europskih liga. HNL je jedna od iznimki – u Hrvatskoj prijelazni rok traje do ponedjeljka, 7. rujna. S obzirom da se u HNL neće raditi mega transferi, donosimo 10 najvećih transfera u ljetnom prijelaznom roku.

Čak devet igrača kupili su klubovi iz engleskog Premiershipa, od čega po tri pripadaju Manchester Cityju i Tottenhamu, a jednog imaju Arsenal, Real Madrid, Liverpool i Chelsea.

Najveći potrošač ljeta u posljednji je trenutak postao Manchester City. Građani su ukupno potrošili 526 milijuna eura na devet igrača. Na vrhu liste nalazi se Enzo Fernández, za kojeg je klub izdvojio 146 milijuna eura. Elliot Anderson stigao je za 135 milijuna, Ayyoub Bouaddi za 95 milijuna, Iliman Ndiaye za 76 milijuna, Allan za 40 milijuna, Mathys Detourbet za 25 milijuna, Jérémy Monga za 11,7 milijuna, dok su Gerónimo Rulli i Pierce Charles dovedeni za po 3,5 milijuna eura. Upravo su prva tri najskuplja Cityjeva transfera među deset najvećih u Europi.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Manchester City have spent an incredible amount of money this summer:



*Enzo Fernández: €140M

Elliot Anderson: €135M

Ayyoub Bouaddi: €95M

Iliman Ndiaye: €76M

Allan: €40M

Mathys Detourbet: €25M

Jérémy Monga: €11.7M

Gerónimo Rulli: €3.5M

Pierce Charles: €3.5M… pic.twitter.com/oNe4FIIX6W — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 1, 2026

Chelsea je najviše zaradio ovoga ljeta. Prodajom osam igrača zaradili su 436 milijuna eura. Njihovo dovođenje Morgana Rogersa iz Aston Ville za 138 milijuna eura je drugi najveći transfer.

Među 10 najvećih transfera je onaj Bradleyja Barcole iz PSG-a u Liverpool za 125 milijuna eura, toliko iznosi transfer Yana Diomandea iz Leipziga u Real.

Foto: Fabrizio Romano/X

Kupovao je Tottenham pa su među 10 najvećih transfera tri njihova ulazna. Sandro Tonali stigao je iz Newcastlea za 108 milijuna eura, Mateus Fernandes iz Wolverhamptona za 99, a Savio iz Cityja za 88 milijuna eura. Deseti najveći transfer je onaj Bruna Guimaraesa iz Newcastlea u Arsenal za 87,5 milijuna eura.



1. Enzo Fernandez - Chelsea⇒Manchester City 145 mil.

2. Morgan Rogers - Aston Villa⇒Chelsea 138mil.

3. Elliot Anderson - Nottingham Forest⇒Manchester City 135 mil.

4. Bradley Barcola - PSG⇒Liverpool 125mil.

5. Yan Diomande - RB Leipzig⇒Real Madrid 125 mil.

6. Sandro Tonali - Newcastle⇒Tottenham 108 mil.

7. Mateus Fernandes - Wolverhampton⇒Tottenham 99mil.

8. Ayyoub Bouaddi - Lille⇒Manchester City 95 mil.

9. Savio - Manchester City⇒Tottenham 88 mil.

10. Bruno Guimaraes - Newcastle⇒Arsenal 87,5 mil.