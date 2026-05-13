Ovo je bilo kukavički, señor Sanchez! Otpao mu je i zadnji adut za ostanak na klupi Rijeke
DINAMO - RIJEKA 2-0 Španjolac, sad je to gotovo izvjesno, neće biti trener Rijeke sljedeće sezone. Doveo je Rijeku do europskog proljeća i osmine finala Konferencijske lige i za to zaslužuje pljesak, ali nije bio Miškovićev ljubimac
I drugi trofej seli se s Kvarnera u Zagreb. Nakon duple krune prošle sezone, ove Rijeka nije osvojila ništa. Dinamo je, nakon prvenstva, na Maksimir vratio i kup (2-0), potvrdivši u Osijeku apsolutnu dominaciju na hrvatskim travnjacima u proteklih desetak mjeseci.