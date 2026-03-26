Ovo je budućnost, sviđa li vam se? Utakmice kasne, a tu je i 'cooling break' na 18 stupnjeva

Prijateljsku utakmicu Francuske i Brazila obilježila je bizarna situacija u kojoj su igrači dobili priliku za osvježenje, iako se igralo na ugodnih 18 stupnjeva, temperaturi koja se smatra gotovo idealnom za nogomet
Prijateljski susret nogometnih velesila Brazila i Francuske, odigran na stadionu Gillette u američkom Foxboroughu, trebao je biti spektakl i prava poslastica uoči Svjetskog prvenstva.
Francuska je na kraju slavila 2-1, no utakmica će ostati upamćena ne toliko po golovima Kyliana Mbappéa i Huga Ekitikea, koliko po nizu neobičnih događaja koji su pokazali u kojem smjeru se nogomet razvija pod utjecajem američkog tržišta.
Od kašnjenja zbog NBA zvijezde do bizarne stanke za osvježenje na ugodnoj proljetnoj temperaturi, ovaj je dvoboj poslužio kao poligon za testiranje novih pravila i komercijalnih formata.
Iako su na terenu bile ikone poput Mbappéa, Viniciusa Juniora i Casemira, svjetla pozornice prije prvog sučevog zvižduka ukrala je jedna košarkaška zvijezda.
Početak utakmice kasnio je nekoliko minuta kako bi se odradila ceremonija u kojoj je glavnu ulogu imao Jayson Tatum, igrač lokalnih Boston Celticsa i jedan od najprepoznatljivijih lica NBA lige. Tatum je sudjelovao u bacanju novčića za odabir strana, pozdravio se s kapetanima i razmijenio dresove, što je izazvalo oduševljenje na tribinama, ali i čuđenje među tradicionalnijim nogometnim fanovima nenaviklim na ovakve uvode po uzoru na američke sportove.
Najveće iznenađenje dogodilo se u 22. minuti prvog poluvremena. Sudac Guido Gonzales Jr. prekinuo je igru i poslao igrače prema klupama na trominutnu stanku za osvježenje, poznatu kao "cooling break"
Identična situacija ponovila se i u drugom dijelu. Ono što je cijelu situaciju učinilo bizarnom jest činjenica da se igralo na ugodnih 18 stupnjeva Celzijevih, temperaturi koja se smatra gotovo idealnom za nogomet i daleko je od uvjeta koji bi zahtijevali dodatnu hidrataciju zbog vrućine.
Igrači i treneri iskoristili su priliku za kratke upute, no komentatori i gledatelji ostali su zbunjeni.
Međutim, nije se radilo o sudačkoj pogrešci. Ovaj je potez bio namjerna proba za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Fifa je potvrdila kako će na idućem Mundijalu uvesti obvezne trominutne stanke za osvježenje sredinom svakog poluvremena, i to u svim utakmicama, bez obzira na vremenske uvjete, temperaturu ili činjenicu igra li se na stadionu s krovom.
Službeno objašnjenje temelji se na dva argumenta: zaštiti zdravlja igrača osiguravanjem redovite hidratacije te uvođenju dosljednog protokola kako bi se izbjegle subjektivne procjene sudaca o tome je li prevruće za igru.
Ipak, mnogi vjeruju da pravi razlog leži negdje drugdje.
Fiksne i unaprijed određene stanke, obično oko 22. i 67. minute, savršeno se uklapaju u potrebe televizijskih kuća.
One time dobivaju dva predvidljiva termina unutar poluvremena za emitiranje kratkih blokova reklama, čime nogometna utakmica postaje sličnija formatu s četiri četvrtine, karakterističnom za američke sportove poput NFL-a ili NBA lige.
Kritičari upozoravaju da se time narušava ritam i fluidnost igre, no komercijalni potencijal očito je bio prevelik da bi ga Fifa ignorirala.
Susret u Foxboroughu bio je tako prvi pravi pogled u budućnost nogometa - budućnost koja će, čini se, imati sve više režiranih pauza.
