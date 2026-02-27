Ovo je druga najuspješnija sezona hrvatskih klubova ikad!

Rijeka je ove sezone nositelj hrvatskog klupskog koeficijenta. Hrvatski prvak ostvario je šest europskih pobjeda ove sezone i samo ih je sezoni 2014./15. imao više. Također, ovo je druga najuspješnija sezona hrvatskih klubova u Europi ikad.

Osiguran je najmanje 6.781 osvojen bod, a Rijeka ga može nadmašiti i oboriti rekord. Uz barem jedan remi u osmini finala Konferencijske lige, ova bi sezona oborila rekordnu 2014./15. u kojoj su naši klubovi osvojili 6.875 bodova.

Foto: Jill Delsaux/Belga

Što se Dinama tiče, on je u 24 od 32 sezone samostalne Hrvatske bio najuspješniji naš klub u Europi, a nakon ove sezone njegov će udio dominacije pasti sa 75 posto na 73.

Ono što može brinuti "modre" jest najlošija europska sezona od 2017./18. Dinamo je osvojio 8.500 bodova a prošle sezone 16.000, s tim da ove sezone nisu igrali europske kvalifikacije, već su direktno izborili učešće u Europskoj ligi.

Također, Dinamo će od iduće sezone izgubiti 17.000 bodova osvojenih u sezoni 2020./21. i koeficijent će mu pasti na 46.000, a samim time i plasman na europskoj ljestvici klubova. Trenutačno je 53.

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatska je na ljestvici nacionalnih koeficijenata preskočila Izrael i sada je 20. s 27.906 bodova. Ipak, teško će dostići 19. Švedsku koja ima 29.625 bodova. Da bi Hrvatska preskočila Švedsku, Rijeka bi trebala dogurati do polufinala Konferencijske lige.

Ipak, da hrvatski klubovi konstantno imaju ovakve nastupe u Europi, bila bi Hrvatska blizu 15. mjesta koje donosi dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Rijeka je ove sezone donijela 15.125 bodova, Dinamo 8.500, Hajduk 2.500, a Varaždin 1.000 bodova.