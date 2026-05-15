Mladi angolski golman Gelson Dala izazvao je sumnje u svoju dob nakon briljantne utakmice na Afričkom kupu nacija U-17. Društvene mreže gore od komentara, je li stvarno 17-godišnjak
Ovo je igrač utakmice afričkog prvenstva do 17 godina starosti
Afrički kup nacija do 17 godina počeo je remijem Angole i Malija (0-0) u gradu Saleu u Maroku. Igrač utakmice bio je mladi angolski golman Gelson Dala (16) s nekoliko ključnih obrana.
Službeno, momak je rođen 22. rujna 2009. No njegova je fotografija s priznanjem nakon utakmice izazvala brojne reakcije ljudi na društvenim mrežama koji sumnjaju u njegovu dob. Radi se o golmanu kluba Petra de Luande iz glavnog grada.
Ovo su neki od komentara na službenoj stranici afričke konfederacije:
- Gospodo, zabunili ste se. Mislili ste U-71?
- Što? Onda je meni 10 godina.
- Obrišite ovo i ne sramotite se.
- Provjeravate li vi njihovu dob?
- Vjerojatno ima dijete od 17 godina.
- Najstariji 17-godišnjak na svijetu.
- Ćelav sa 17 godina? Kako da ne.
- Yamal je stariji od njega?
- Pa nosi broj 12 na dresu, on je manji od 17.
- Ovaj ima 17 godina radnog staža, ne godina.
- Vjerojatno koristi sinove dokumente.
- U-17 s takvom bradom?
Angola nastavlja natjecanje dvobojima protiv Tanzanije (subota, 15 sati) i Mozambika (utorak, 18 sati).
