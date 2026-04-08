Ovo je još jedna neuspješna sezona za Hajduk, ali Garcia je postavio temelje za budućnost

Zadnju dionicu prvenstva Hajduk je otvorio pobjedom u Puli (3-1) do koje su došli lakše nego što su i sami očekivali. Istra se nije pojavila na rođendanskoj proslavi Demona, Hajduk je od prve minute zagospodario terenom i s tri lijepa gola stigao do uvjerljivog vodstva, koje je Istra počasnim golom smanjila tek pred sam kraj utakmice. Najbolji pojedinac bio je kapetan Marko Livaja, koji je lijepim potezima i još ljepšim golovima podsjetio na svoja nekadašnja izdanja i ostavio nas sve skupa u dilemi što bi bilo da je češće igrao i da je od početka sezone bio u ovakvoj formi.

Pokretanje videa... 02:06 Golovi na utakmici Istra - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nema se više smisla vraćati u prošlost i tražiti odgovor na pitanje što je bilo prije: je li Gonzalo Garcia preselio Livaju na klupu zbog toga što se nakon ozljede nije uspio vratiti u formu ili se Livaja nije uspio vratiti u formu zbog toga što nije imao priliku igrati - jer nijedan odgovor nije do kraja točan. Ono što je najvažnije jest da je sve opet na svom mjestu: Livaja igra. Od devet prvenstvenih utakmica od zadnjeg ogleda s Istrom odigrao je svih devet, od toga sedam od prve minute, i vratio se na svoje nekadašnje brojke - zabio je šest golova i tri puta asistirao. Još je uvjerljiviji u zadnja tri ogleda s Lokomotivom, Vukovarom i Istrom, kojima je zabio četiri gola i dodao dvije asistencije.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dosta je onih koji misle kako su dobra izdanja Hajduka u zadnje vrijeme rezultat činjenice da više nemaju pritisak rezultata, što je zasigurno legitiman stav, kao što je legitiman i stav da je Hajduk proigrao kad se Livaja vratio na teren i u formu, kao i da se Lokomotiva, Vukovar i Istra praktički nisu ni pojavili na terenu, za razliku od nekih ranijih utakmica na kojima su istrčali s "nožem u zubima" i puno ozbiljnije prijetili. Zbog svega navedenoga ne treba brzati sa zaključcima o probuđenom Hajduku. Čak i da je to istina, ima puno bitnijih stvari na koje bi se svi skupa na Poljudu morali do kraja sezone koncentrirati, a to su postavljanje zdravih temelja na kojima se može graditi neka bolja i uspješnija priča za sljedeću sezonu.

Ali tužna je istina da u ovom trenutku na Poljudu ne postoji osoba koja bi se time bavila, a to je sportski direktor... Pred njim je puno posla i još više teških odluka. Imenovanje se najavljuje već tjednima, pa i mjesecima... On bi morao odraditi čišćenje igračkog kadra, prodaju nekolicine mladih igrača i, u dogovoru s trenerom, pripremu sljedeće sezone, uključujući i pojačanja. Povijest nas uči da se svaka pogreška u pripremi skupo plaća u sezoni, a Hajduk je u zadnjih nekoliko godina stalno kasnio s odlukama i imenovanjem ljudi koji su, pod pritiskom vremena i želje za rezultatom, donosili polovične ili krive odluke.

Zbog toga je patio rezultat, pritisak i frustracije su samo rasli, a to nije vodilo ničemu dobrome... Kasni se i sada... Vjerojatno će na predstavljanju novog sportskog direktora čelnici Hajduka kašnjenje opravdati procedurom i kazati kako se novi sportski direktor tjednima ranije upoznavao s aktualnim trenutkom i pripremao za službeni početak rada, ali tako se ne radi ozbiljan posao.

Split: Gonzalo Garcia održao konferenciju za medije uoči derbija protiv Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Aktualna sezona već se sada može proglasiti neuspješnom. Hajduk je rano ispao iz Europe i Kupa, može se reći i iz prvenstvene utrke, bez obzira na to što ona matematički nije gotova, i jedino za što se svi skupa mogu uhvatiti i ocijeniti pozitivnim jest promocija mladih igrača, na čemu prije svih treba čestitati treneru Garciji. U situaciji u kojoj klub mora na ljeto od izlaznih transfera uprihoditi 10 milijuna eura, Garcia je napravio maksimum.

Istrpio je Mlačića, koji je prodan za ozbiljan novac, oživio je Pukštasa i Sigura, od Hrgovića je napravio najstandardnijeg prvotimca, pronašao je pravu poziciju Brajkoviću, dao prilike Hodaku, Raciću, Skelinu, Skoki, Durdovu... Dodajmo i standardnog Silića, pa Pajazitija koji je dobro startao i sada traži formu, Almena koji je opravdao dovođenje i svi bi ga voljeli vidjeti na Poljudu i sljedeće sezone... Većini mladih igrača Garcia je podigao vrijednost i osigurao Hajduku potencijalno dobru zaradu na ljeto, a usput postavio i dobre temelje za sljedeću sezonu. Sada je na Hajduku da tu priliku iskoristi.