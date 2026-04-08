Ovo je još jedna neuspješna sezona za Hajduk, ali Garcia je postavio temelje za budućnost
Zadnju dionicu prvenstva Hajduk je otvorio pobjedom u Puli (3-1) do koje su došli lakše nego što su i sami očekivali. Istra se nije pojavila na rođendanskoj proslavi Demona, Hajduk je od prve minute zagospodario terenom i s tri lijepa gola stigao do uvjerljivog vodstva, koje je Istra počasnim golom smanjila tek pred sam kraj utakmice. Najbolji pojedinac bio je kapetan Marko Livaja, koji je lijepim potezima i još ljepšim golovima podsjetio na svoja nekadašnja izdanja i ostavio nas sve skupa u dilemi što bi bilo da je češće igrao i da je od početka sezone bio u ovakvoj formi.
Pokretanje videa...
Nema se više smisla vraćati u prošlost i tražiti odgovor na pitanje što je bilo prije: je li Gonzalo Garcia preselio Livaju na klupu zbog toga što se nakon ozljede nije uspio vratiti u formu ili se Livaja nije uspio vratiti u formu zbog toga što nije imao priliku igrati - jer nijedan odgovor nije do kraja točan. Ono što je najvažnije jest da je sve opet na svom mjestu: Livaja igra. Od devet prvenstvenih utakmica od zadnjeg ogleda s Istrom odigrao je svih devet, od toga sedam od prve minute, i vratio se na svoje nekadašnje brojke - zabio je šest golova i tri puta asistirao. Još je uvjerljiviji u zadnja tri ogleda s Lokomotivom, Vukovarom i Istrom, kojima je zabio četiri gola i dodao dvije asistencije.
Dosta je onih koji misle kako su dobra izdanja Hajduka u zadnje vrijeme rezultat činjenice da više nemaju pritisak rezultata, što je zasigurno legitiman stav, kao što je legitiman i stav da je Hajduk proigrao kad se Livaja vratio na teren i u formu, kao i da se Lokomotiva, Vukovar i Istra praktički nisu ni pojavili na terenu, za razliku od nekih ranijih utakmica na kojima su istrčali s "nožem u zubima" i puno ozbiljnije prijetili. Zbog svega navedenoga ne treba brzati sa zaključcima o probuđenom Hajduku. Čak i da je to istina, ima puno bitnijih stvari na koje bi se svi skupa na Poljudu morali do kraja sezone koncentrirati, a to su postavljanje zdravih temelja na kojima se može graditi neka bolja i uspješnija priča za sljedeću sezonu.
Ali tužna je istina da u ovom trenutku na Poljudu ne postoji osoba koja bi se time bavila, a to je sportski direktor... Pred njim je puno posla i još više teških odluka. Imenovanje se najavljuje već tjednima, pa i mjesecima... On bi morao odraditi čišćenje igračkog kadra, prodaju nekolicine mladih igrača i, u dogovoru s trenerom, pripremu sljedeće sezone, uključujući i pojačanja. Povijest nas uči da se svaka pogreška u pripremi skupo plaća u sezoni, a Hajduk je u zadnjih nekoliko godina stalno kasnio s odlukama i imenovanjem ljudi koji su, pod pritiskom vremena i želje za rezultatom, donosili polovične ili krive odluke.
Zbog toga je patio rezultat, pritisak i frustracije su samo rasli, a to nije vodilo ničemu dobrome... Kasni se i sada... Vjerojatno će na predstavljanju novog sportskog direktora čelnici Hajduka kašnjenje opravdati procedurom i kazati kako se novi sportski direktor tjednima ranije upoznavao s aktualnim trenutkom i pripremao za službeni početak rada, ali tako se ne radi ozbiljan posao.
Aktualna sezona već se sada može proglasiti neuspješnom. Hajduk je rano ispao iz Europe i Kupa, može se reći i iz prvenstvene utrke, bez obzira na to što ona matematički nije gotova, i jedino za što se svi skupa mogu uhvatiti i ocijeniti pozitivnim jest promocija mladih igrača, na čemu prije svih treba čestitati treneru Garciji. U situaciji u kojoj klub mora na ljeto od izlaznih transfera uprihoditi 10 milijuna eura, Garcia je napravio maksimum.
Istrpio je Mlačića, koji je prodan za ozbiljan novac, oživio je Pukštasa i Sigura, od Hrgovića je napravio najstandardnijeg prvotimca, pronašao je pravu poziciju Brajkoviću, dao prilike Hodaku, Raciću, Skelinu, Skoki, Durdovu... Dodajmo i standardnog Silića, pa Pajazitija koji je dobro startao i sada traži formu, Almena koji je opravdao dovođenje i svi bi ga voljeli vidjeti na Poljudu i sljedeće sezone... Većini mladih igrača Garcia je podigao vrijednost i osigurao Hajduku potencijalno dobru zaradu na ljeto, a usput postavio i dobre temelje za sljedeću sezonu. Sada je na Hajduku da tu priliku iskoristi.
Bi li se Hajduk još borio za naslov prvaka da je Livaja više igrao?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+