Ovo je lice Babićeva protivnika: 'Ta je borba bila zlostavljanje'

Hrvatski boksač Alen Babić (33 godine, 12-1) u londonskoj O2 Areni je deklasirao britanskog boksača Stevea Robinsona (33, 6-3-0) i slavio tehničkim nokautom u šestoj rundi. 'Savage' se na početku borbe nametnuo kao dominantniji borac i vratio se na pravi kurs nakon poraza od Poljaka Lukasza Rozanskog u meču za WBC svjetsku titulu u bridger kategoriji.

Čini se kako Robinson ipak nije zamjerio Babiću brojne udarce, pa se tako ovaj dvojac fotografirao nakon meča, a obojica su bila u dobrom raspoloženju. Ipak, u prvom su planu vidljive ozljede lica britanskog boksača nakon što je izdržao punih pet rundi protiv Hrvata.

Foto: screenshot/Instagram

Babić se nakon dominantne pobjede ponovno osjeća kao onaj stari.

- Oduševljen sam, stavio sam sve na kocku. Rekao sam da želim borca s dobrim omjerom, koji je imao šanse protiv mene, nekog tvrdog. I bio je, mislim da je Robinson bio tvrd. Opet sam naučio da mogu primiti udarac i da se mogu boriti, jednostavno sam se dobro osjećao - rekao je Babić u intervjuu za Seconds Out nakon meča.

Foto: Andrew Couldridge

'Savage' se nada kako njegov protivnik nije pretrpio teže ozljede. Sasvim je sigurno kako se Robinson neće tako brzo vratiti u ring, za razliku od Babića, koji je prošao s lakšim ozljedama.

- To je bilo zlostavljanje. Pogađao sam sve što sam bacao, nadam se da je ok. Sretan sam što je sudac ipak na kraju zaustavio borbu. Želio sam ipak proći koju rundu, da sam ga završio u prvoj ne bih znao na čemu sam. Čak me i uhvatio s nekim udarcima, ali na kraju sam sretan što je otišlo u šest rundi.