Ovo je ljestvica HNL-a u drugom dijelu sezone. Hajduk je peti...

Tko god osvojio naslov, već sada je jasno da ćemo imati prvaka s najmanje bodova otkako se igra 'liga 10'. 'Najlošiji' prvak do sada je bio Dinamo koji je u sezoni 2017/2018 osvojio 73 boda, a maksimalan broj do kojeg se može doći u ovoj sezoni je 71. To u preostalih pet kola teoretski mogu skupiti Rijeka i Hajduk koji imaju 56 bodova, dok su 'modri' na 52.

Posljednje, 31. kolo, obilježili su porazi vodeće trojke koja je u velikom padu u posljednje vrijeme. Nitko se ne uspijeva odvojiti na vrhu ljestvice, a dok oni najbolji kaskaju u drugom dijelu sezone, neki drugi su iskočili iz drugog plana i oduševljavaju partijama. A tko je to, otkriva nam ljestvica proljetnog dijela sezone. Pa da se računa samo drugi dio, Slaven Belupo bi bio najveći favorit za titulu. Nije daleko niti Istra koja, uz klub iz Koprivnice, igra najljepši nogomet u HNL-u.

Slaven je na proljeće slavio sedam puta, triput remizirao i triput izgubio, što mu je donijelo 24 boda u 2025. godini. Momčad Marija Kovačevića plijeni pozornost sjajnim nogometom, plasirala se u finale Kupa i u borbi je za četvrto mjesto.

Vjerovali ili ne, samo bod manje u drugom dijelu sezone osvojio je Dinamo. Dojam je da je maksimirski klub cijelu sezonu u krizi, smijenio je čak trojicu trenera i bez obzira na loše rezultate, konkurenti su još više kiksali na proljeće pa su i dalje u borbi za naslov prvaka. Ne znaju ni sami kako nakon silnih blamaža koje su proživjeli u posljednje vrijeme.

Riječani su na proljeće izgubili čak pet utakmica, a ukupan konto bodova je 20. To ih je smjestilo na četvrto mjesto ljestvice, a iza njih je Hajduk koji je osvojio isti broj bodova.