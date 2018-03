Igračina godine! Treneru, neću igrati, idem spasiti tuđi život...

Nizozemski VVV Venlo za vikend će gostovati kod velikog PSV-a i tamo su im šanse gotovo nikakve. Klub iz Eindhovena se bori za naslov, u zadnjem kolu su dobili pet komada od Willema II i gosti ovdje, vrlo vjerojatno, idu 'sparirati'.

Tim više što će im faliti Lennart Thy (26), njihov drugi najbolji strijelac sa sedam golova. Njemački napadač treneru Mauriceu Steijnu prijavio je izostanak zato što ide - spasiti nečiji život!

