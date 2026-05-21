Ovo je najboljih 11 u HNL-u ove sezone. Dominiraju dinamovci

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je najbolje momčadi sezone za 34 europske lige, uključujući hrvatsku. Analiza temeljena na statistici donijela je idealnu postavu HNL-a za ovu sezonu 2025./2026. u formaciji 4-2-1-3, gdje s pet predstavnika dominiraju igrači prvaka Dinama.

U idealnih jedanaest našlo se mjesta za igrače iz šest klubova. Petorka iz Dinama predvodi postavu: stoper Sergi Dominguez, veznjaci Josip Mišić i Luka Stojković te napadači Dion Drena Beljo i Arber Hoxha. Hajduk ima dva predstavnika, Zvonimira Šarliju u obrani i Rokasa Pukštasa u vezi. Ostatak čine golman Franko Kolić (Istra 1961), braniči Filip Krušelj (Slaven Belupo), Marko Pajač (Lokomotiva) i prva violina Rijeke, Toni Fruk.

CIES-ov odabir nije subjektivan, već se oslanja na podatke tvrtke Impect. Učinak igrača vrednuje se kroz osam segmenata, uključujući zračne i prizemne duele, izgradnju igre, stvaranje prilika i završnicu. Za golmane je ključan parametar razlika između očekivanih i primljenih golova. Odabir uzima u obzir i rezultate momčadi te odigranu minutažu.

Osim u domaćem prvenstvu, hrvatski nogometaši ostavili su trag i u drugim europskim ligama. Hrvatski kapetan Luka Modrić uvršten je u najbolju momčad talijanske Serie A. U poljskoj Ekstraklasi mjesto je zaslužio stoper Antonio Milić iz Lecha, a u Mađarskoj je među najboljima lijevi bek Daniel Štefulj, član Győra.