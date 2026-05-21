Ovo je najboljih 11 u HNL-u ove sezone. Dominiraju dinamovci

Piše Jakov Drobnjak,
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) odredio je momčad sezone za 34 lige u Europi, pa tako i za HNL. Čak petorica u najboljih 11 su igrači Dinama

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je najbolje momčadi sezone za 34 europske lige, uključujući hrvatsku. Analiza temeljena na statistici donijela je idealnu postavu HNL-a za ovu sezonu 2025./2026. u formaciji 4-2-1-3, gdje s pet predstavnika dominiraju igrači prvaka Dinama.

U idealnih jedanaest našlo se mjesta za igrače iz šest klubova. Petorka iz Dinama predvodi postavu: stoper Sergi Dominguez, veznjaci Josip Mišić i Luka Stojković te napadači Dion Drena Beljo i Arber Hoxha. Hajduk ima dva predstavnika, Zvonimira Šarliju u obrani i Rokasa Pukštasa u vezi. Ostatak čine golman Franko Kolić (Istra 1961), braniči Filip Krušelj (Slaven Belupo), Marko Pajač (Lokomotiva) i prva violina Rijeke, Toni Fruk.

Foto: CIES Football Observatory

CIES-ov odabir nije subjektivan, već se oslanja na podatke tvrtke Impect. Učinak igrača vrednuje se kroz osam segmenata, uključujući zračne i prizemne duele, izgradnju igre, stvaranje prilika i završnicu. Za golmane je ključan parametar razlika između očekivanih i primljenih golova. Odabir uzima u obzir i rezultate momčadi te odigranu minutažu.

Osim u domaćem prvenstvu, hrvatski nogometaši ostavili su trag i u drugim europskim ligama. Hrvatski kapetan Luka Modrić uvršten je u najbolju momčad talijanske Serie A. U poljskoj Ekstraklasi mjesto je zaslužio stoper Antonio Milić iz Lecha, a u Mađarskoj je među najboljima lijevi bek Daniel Štefulj, član Győra.

